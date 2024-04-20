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РФ продовжить атакувати енергетику, але блекауту в Україні не буде — Галущенко
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РФ продовжить атакувати енергетику, але блекауту в Україні не буде — Галущенко

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Обʼєкт енергетичної інфраструктури, який атакувала РФ
Чоловік проїжджає на велосипеді повз обʼєкт енергетичної інфраструктури, який атакувала Росія, Харків, 22 березня 2024 року. AP/Yevhen Titov

Росія атакує та атакуватиме українські енергетичні об'єкти. Та навіть попри російські атаки, блекауту в Україні не буде.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі нацмарафону "Єдині новини".

"На жаль, нема ніяких сумнівів у тому, що атаки ворога будуть продовжуватись. Проте енергосистема цілісна. Тотального блекауту в країні не буде", — сказав міністр.

Хоч тотальних вимкнень світла не буде, Галущенко заявив, що потрібно бути готовим до будь-яких сценаріїв та наголосив, що енергетики роблять все, щоб найгірші сценарії не реалізувалися.

"Як уже показує досвід минулого календарного року, ми свого слова дотримуємось", — додав міністр.

Блекаути в Україні внаслідок атак РФ

Через потужні ракетні атаки на енергообʼєкти України у 2022-2023 роках, країна пережила блекаути майже у всіх областях України. Тоді застосовували вимкнення світла, але повного блекауту в країні не сталося.

Цієї весни військові РФ знову почали атакувати українську енергетику. Під прицілом опинилися ТЕС та ТЕЦ. Крім того, росіяни вивели з ладу Дніпровську ГЕС, знищили Трипільську ТЕС на Київщині. До цього вони поцілили в Зміївську ТЕС в Харківській області, та ще в одну ТЕС — Вуглегірську, яка під окупацією з липня 2022 року.

Всі три ТЕС належали "Центренерго" — єдиній державній енергогенеруючій компанії. Вона втратила 100% генерації.

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