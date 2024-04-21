На міжнародному рівні немає великого руху щодо конфіскації російських активів на користь України.

Про це заявив колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер у коментарі Суспільному.

За його словами, Сполучені Штати мають відносно невелику кількість російських активів. Чиновник не впевнений, що це вдасться повністю схвалити конфіскацію цих грошей.

"Навіть якщо і Сенат, і Палата представників схвалять це, я не впевнений, що адміністрація (Білий дім — ред.) схвалить, хоча останнім часом вони частіше говорять про це", — сказав Волкер.

Він зауважив, що є ще країни "Групи семи". До того ж у бельгійській фінансовій компанії Euroclear розміщена більшість російських активів, і що вони "неохоче захоплюють ці російські активи".

"Я сподіваюся, що тиск на них посилиться, щоб вони врешті-решт вилучили ці активи. Але поки що це відбувається дуже неохоче", — сказав Курт Волкер.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.