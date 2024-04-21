НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Рішення по конфіскацію російських активів для України просувається неохоче — Курт Волкер
РОСІЯСШАЕКОНОМІКАВторгнення Росії в УкраїнуГРОШІВійнаСвітЕкономікаПолітика

Рішення по конфіскацію російських активів для України просувається неохоче — Курт Волкер

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Центральний банк Росії
Центральний банк Росії. AP/Alexander Zemlianichenko

На міжнародному рівні немає великого руху щодо конфіскації російських активів на користь України.

Про це заявив колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер у коментарі Суспільному.

За його словами, Сполучені Штати мають відносно невелику кількість російських активів. Чиновник не впевнений, що це вдасться повністю схвалити конфіскацію цих грошей.

"Навіть якщо і Сенат, і Палата представників схвалять це, я не впевнений, що адміністрація (Білий дім — ред.) схвалить, хоча останнім часом вони частіше говорять про це", — сказав Волкер.

Він зауважив, що є ще країни "Групи семи". До того ж у бельгійській фінансовій компанії Euroclear розміщена більшість російських активів, і що вони "неохоче захоплюють ці російські активи".

"Я сподіваюся, що тиск на них посилиться, щоб вони врешті-решт вилучили ці активи. Але поки що це відбувається дуже неохоче", — сказав Курт Волкер.

Що відомо про заморожені російські активи

З початку повномасштабного вторгнення в Україну за кордоном виявилися заблоковані активи Банку Росії на суму близько 260 млрд євро, понад дві третини з них заморожені в ЄС.

Бельгійська компанія Euroclear тримає близько 191 млрд євро, що належать російському Центробанку, яка у 2023 році заробила на них близько €4,4 млрд, пише Financial Times із посиланням на фінансовий звіт Euroclear.

Представниця Мінфіну США заявила, що Україна не зможе одразу отримати всю суму у разі конфіскації заморожених російських активів.

У липні 2024 року Україна може отримати перший транш від прибутку заблокованих активів російського Центробанку, якщо керівництву Євросоюзу вдасться узгодити такий крок.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

Топ дня
На Одещині затримали чоловіків, яких звинувачують у розстрілі поліцейських на Вінниччині
На Одещині затримали чоловіків, яких звинувачують у розстрілі поліцейських на Вінниччині
Галущенко
Німеччина може віддати Україні обладнання із закритих ТЕС — Галущенко
Українські військові
Минулої доби на фронті відбулося 115 бойових зіткнень — зведення Генштабу
Капітолій
Допомога від США, чи буде блекаут та доля російських активів для України: головні новини ранку 21 квітня
Чак Шумер
Сенат США голосуватиме за пакет допомоги Україні 23 квітня Важливо

Вибір редакції
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Дізнайтесь більше
Ракета
Росія буде максимально інтенсифікувати свої удари по території України — Повітряні сили
МЗС РФ
У Росії заблокували сайт "Репортерів без кордонів"
Блінкен
Блінкен зібрався до Китаю для обговорення підтримки Пекіном РФ — CNN
армія РФ
Росія втратила на війні в Україні 950 військових за добу — Генштабу ЗСУ
На початок