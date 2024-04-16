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МВФ та Світовий банк обговорять використання заморожених активів РФ для допомоги Україні
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МВФ та Світовий банк обговорять використання заморожених активів РФ для допомоги Україні

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Світовий банк
Світовий банк. Getty Images

Засідання МВФ і Світового банку, що відбудуться цього тижня, дають можливість досягти прогресу у використанні заморожених російських активів для допомоги Україні.

Про це повідомляє французька інформаційна агенція Agence France Presse.

На засіданні, зокрема, обговорять способи розблокування доходів від заморожених російських активів "для підтримки опору, що триває, і довгострокового відновлення України", пояснив представник Мінфіну, розмовляючи з журналістами.

Його коментарі прозвучали на тлі закликів, що посилюються у Вашингтоні та Європі, створити фонд для України з використанням мільярдів доларів на російських банківських рахунках, інвестицій та інших активів, заморожених на Заході після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну.

У березні 2024 року стало відомо, що лідери Євросоюзу ухвалили "політичне" рішення щодо використання доходів із заморожених російських активів для України, проте без плану дій. Водночас, як йдеться у спільній заяві за підсумками першого дня саміту ЄС, домовились "продовжити роботу" над планом їхнього використання. Проте Угорщина блокує конфіскацію заморожених активів Росії на користь України.

Загальна сума заморожених російських активів на території ЄС — 200 мільярдів євро. У ЄС пропонують використовувати доходи від цих активів на купівлю зброї для України.

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