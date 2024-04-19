72% респондентів, опитаних у квітні на замовлення АТ "НСТУ" для програми "Новий відлік", вважають, що Україна не має дослухатися до рекомендацій деяких західних партнерів утриматись від атак на російські НПЗ. При цьому серед них 51% вважають, що Україна однозначно не має дослухатися, а 21% — що скоріше не має.

Про це свідчать результати опитування для “Нового відліку”, надані Суспільному.

Зазначається, що молодь у віці 18-34 значимо частіше декларує, що Україна має дослухатися до західних партнерів, таких 26% ("скоріше так" відповідають 14%, "однозначно так" — 12%). А респонденти віку 56-70, навпаки, значимо частіше за всіх обирають пункт "однозначно ні" — 67%.

Можливі дії українців в разі припинення західної підтримки

У разі гіпотетичного повного припинення підтримки з боку Заходу українці декларують, що будуть самостійно підтримувати державу, себе та свою безпеку.

З точки зору підтримки держави та державності вони декларують:

“Буду донатити на потреби ЗСУ” — 30%,

“Буду волонтерити” — 17%,

“Долучуся до ЗСУ” — 12%.

З точки зору своєї безпеки та потреб, українці декларують:

“Зроблю додаткові запаси продуктів та медикаментів” — 25%,

“Виїду за кордон” — 9%,

“Відправлю родину за кордон або в інше місто” — 9%,

“Зніму гроші з банківського рахунку” — 9%,

“Виїду в інше місто або область” — 5%.

12% декларують, що подібна гіпотетична ситуація не вплине на їх плани та життя, а 21% опитаних не зміг відповісти на питання.

Молодь віку 18-34 р. значимо частіше ніж респонденти загалом обирає відповіді “Виїду за кордон” — 15% проти 9% на рівні України в цілому та “Відправлю родину за кордон або в інше місто” — 14% проти 9% відповідно.

Чоловіки значимо частіше ніж жінки обирають відповіді, як “долучуся до ЗСУ” (18% проти 7%), “відправлю родину за кордон або в інше місто” (13% проти 5%).

Респонденти віку 56-70 значимо частіше ніж 35-44 та 45-55 донатитимуть на ЗСУ: (36% серед 56-70 проти 24% ти 36% відповідно серед 35-44 та 45-55), молодь 18-34 – проти 35-44 (34% проти 24%).

Люди середнього доходу значимо частіше обирають відповідь щодо донатів на потреби на ЗСУ: 37% проти 30% респондентів загалом, а люди з низьким доходом обирають цей варіант рідше за респондентів загалом (23% проти 30%).

Люди з вищою освітою частіше за людей без вищої освіти “Зроблю додаткові запаси продуктів та медикаментів” 31% проти 19%.

Гіпотетична готовність українців залишитися без світла, газу води, якщо російська інфраструктура зазнає аналогічних руйнувань

На запитання про готовність залишитися без основних благ, якщо російська інфраструктура зазнає аналогічних руйнувань, відповіді респондентів розподілилися наступним чином:

65% готові (“Скоріше так” — 36%, “Однозначно так” — 30%),

25% не готові (“Скоріше ні” — 16%, “Категорично ні” — 9%),

10% не змогли відповісти на це питання.

Значимих відмінностей між соціально-демографічними групами загалом немає, але Південь значимо рідше ніж Україна загалом обирає відповіді “так” (однозначно так + скоріше так) — 55% проти 65% на рівні України в цілому.

Дослідження на замовлення АТ “НСТУ” для програми “Новий відлік” проведено Info Sapiens методом CAWI 16-17 квітня 2024 року за допомогою онлайн-панелі Info Sapiens. Розмір вибірки 800 респондентів, які проживають на всій території України, окрім ТОТ. Вибірка пропорційна структурі населення України у віці 18-70 років (згідно з даними Державної служби статистики на 01.01.2022) за параметрами: тип населеного пункту, регіон проживання, стать, вік.