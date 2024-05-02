63% українців вважають, що Україна наразі воює за свої території, 62% стверджують, що війна йде за незалежність держави. При цьому 61% зазначає, що бойові дії відбуваються за майбутнє для себе та дітей, а за своє життя (сім’ї, родини) – 52%.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Info Sapiens на замовлення Суспільного для програми "Новий відлік".

Соціологи підкреслюють, що на запитання про причини України воювати, переважають екзистенційні відповіді. Національно-ідеологічні відповіді йдуть наступними та обираються такою часткою респондентів: за власну ідентичність (мову, віру, культуру) – 46%, за європейське майбутнє – 34%, за демократію і верховенство права – 25%, як обов’язок перед державою та громадянами – 15%. Важко відповісти 7% громадян.

Опитані люди віку 56-70 років значно частіше за населення у цілому обирають "за власну незалежність" — 71% проти 62%, а також національно-ідеологічні відповіді: за власну ідентичність (мову, віру, культуру) – 59% проти 46%, за європейське майбутнє – 45% проти 34%, за демократію і верховенство права – 39% проти 25%.

Молодь навпаки – значно рідше, ніж респонденти у цілому, обирають національно-ідеологічні відповіді: за власну ідентичність (мову, віру, культуру) – 32% проти 46%, за європейське майбутнє – 23% проти 34%, за демократію і верховенство права – 16% проти 25%.

Жінки частіше за чоловіків обирають варіант "за майбутнє для себе та дітей" — 66% проти 55%, чоловіки частіше на противагу жінкам обирають національно-ідеологічні відповіді: за європейське майбутнє – 40% проти 30%, за демократію і верховенство права – 29% проти 21%, як обов’язок перед державою та громадянами – 18% проти 12%.

Люди з вищою освітою частіше за людей, які її не мають, обирають майже всі можливі варіанти відповідей.

Майбутній курс України

На запитання про україноцентричну-мультикультурну орієнтацію українців респонденти відповідають наступним чином: україноцентризм (фокус на власній мові, культурі, традиціях) обрали 53% українців, розгляд можливостей будь-яких компромісів заради єдності країни – 24%, мультикультуралізм – 13%, важко відповісти 10% опитаних.

При цьому жителі Західних регіонів значно частіше за всі інші області обирають україноцентричну позицію – 71% респондентів. Південні та Центральні регіони частіше за Західні обирають компроміс та мультикультуралізм.

Міста з населення до 50 тисяч включно з селами частіше більш україноцентричні за міста де жителів більше: 57% проти 48%, і навпаки мультикультуралізм обирають частіше міста з понад 50 тисяч жителів: 17% проти 8%.

ВПО частіше за не ВПО обирають мультикультуралізм (як гіпотеза – як рефлексія пережитої потреби адаптуватися в нових умовах): 21% проти 11%.

Люди з вищою освітою частіше за людей без обирають мультикультуралізм – 15% проти 10%.

Українська національна ідея

На запитання, чи має Україна програмно сформулювати та затвердити національну ідею, відповіді "так" переважають всі інші – 85% (однозначно так – 54%, скоріше так – 31%). "Ні" відповіли – 4% опитаних (скоріше ні – та точно ні – по 2%). Важко відповісти 11% респондентів.

Респонденти віку 56-70 років значно частіше за всіх відповідають "так" — 92% проти 85%, у той час, як молодь віком 18-34 значно рідше за всіх обирає цей варіант: 77% проти 85%.

При цьому молоді частіше важко відповісти на запитання: 18% проти 11% загалом, у той час, як респонденти віку 56-70 впевненіші за всіх: важко відповісти всього 4% опитаних проти 11% загалом.

Як проводилось опитування

Дослідження на замовлення АТ "НСТУ" для програми "Новий відлік" проведено Info Sapiens методом CAWI 30 квітня — 1 травня 2024 року за допомогою онлайн-панелі Info Sapiens. Розмір вибірки 800 респондентів, які проживають на всій території України, окрім ТОТ. Вибірка пропорційна структурі населення України у віці 18-70 років (згідно з даними Державної служби статистики на 01.01.2022) за параметрами: тип населеного пункту, регіон проживання, стать, вік.