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46% українців підтримують повне та остаточне припинення відносин з Росією — опитування для "Нового відліку"
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46% українців підтримують повне та остаточне припинення відносин з Росією — опитування для "Нового відліку"

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Україна
Українці тримають державний прапор, Київ, 28 липня, 2022 рік. УНІАН

46% українців заявили, що виступають за повне та остаточне припинення дипломатичних і економічних відносин з Росією. 27% — за замороження відносин до моменту зміни влади або державного устрою РФ.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Info Sapiens на замовлення Суспільного для програми "Новий відлік".

При цьому за поступове відновлення відносин з РФ за умови покарання військових злочинців та виплати репарацій – 23%, в будь-якому вигляді, аби закінчилась війна – 13%. Ще 7% опитаних сказали, що їм важко відповісти.

Соціологи зазначають, що чоловіки значно частіше за жінок обирають варіант за поступове відновлення за умови покарання та репарацій – 28% проти 19%.

Люди у віці 56-70 частіше за "Поступове відновлення відносин за умови покарання військових злочинців та виплати репарацій" — 34% проти 23% українців загалом. Молодь віком від 18 до 34 років значно частіше за всіх українців за будь-які умови, аби закінчилася війна: 20% проти 13%.

Люди з вищою освітою проти людей без такої частіше обирають "дипломатичніші" варіанти: 31% проти 24% за замороження відносин до моменту зміни влади або державного устрою Росії, за поступове відновлення відносин за умови покарання військових злочинців та виплати репарацій – 27%. Люди без вищої освіти частіше за людей з освітою обирають "в будь-якому вигляді, аби закінчилась війна". Таких 17% проти 10%, та важко відповісти – 10% проти 5%.

Як проводилось опитування

Дослідження на замовлення АТ "НСТУ" для програми "Новий відлік" проведено Info Sapiens методом CAWI Computer Assisted Web Interviewing – це техніка опитування з використанням мережі інтернет. Респондент заповнює електронну анкету без допомоги інтерв'юера. Анкета може відправити відправлену електронну пошту або розміщена на сайті.30 квітня — 1 травня 2024 року за допомогою онлайн-панелі Info Sapiens. Розмір вибірки 800 респондентів, які проживають на всій території України, окрім ТОТ. Вибірка пропорційна структурі населення України у віці 18-70 років (згідно з даними Державної служби статистики на 01.01.2022) за параметрами: тип населеного пункту, регіон проживання, стать, вік.

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