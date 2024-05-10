43% українців вважають, що президент України Володимир Зеленський повинен переглянути рішення РНБО про неможливість проведення переговорів з очільником Кремля Володимиром Путіним задля закінчення війни, яке було прийнято 30 вересня 2022 року.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Info Sapiens на замовлення Суспільного для програми "Новий відлік".

Ще 38% вважають це недоцільним (відповіді "скоріше ні" + "однозначно ні"). При цьому 19% респондентів заявили, що їм важко дати відповідь.

Соціологи зазначили, що молодь віку 18-34 роки значно частіше за населення в цілому виступає за перегляд указу (53% проти 43%) і рідше вважає, що прийняте рішення потрібно залишити без змін (29% проти 38%). Натомість респонденти віку 45-55 частіше за інші вікові групи та за населення в цілому виступають проти перегляду даного рішення (46% проти 38%).

За зміну указу президента виступає половина жителів сіл, що значно більше, ніж серед населення України в цілому (50% проти 43%). Також у селах значно менша частка тих, хто категорично проти перегляду рішення (16% проти 22% по Україні).

Як проводилось опитування

Дослідження на замовлення АТ "НСТУ" для програми "Новий відлік" проведено Info Sapiens методом CAWI 7 — 8 травня 2024 року за допомогою онлайн-панелі Info Sapiens. Розмір вибірки 800 респондентів, які проживають на всій території України, окрім ТОТ. Вибірка пропорційна структурі населення України у віці 18-70 років (згідно з даними Державної служби статистики на 01.01.2022) за параметрами: тип населеного пункту, регіон проживання, стать, вік.

Рішення про неможливість переговорів української сторони із російським лідером Володимиром Путіним було прийнято 30 вересня 2022 року на засіданні Ради національної безпеки і оборони України. Вже 4 жовтня президент України Володимир Зеленський ввів рішення Радбезу у дію.

Що передбачає українська Формула миру

11 жовтня 2022 року президент Володимир Зеленський озвучив лідерам країн "Групи семи" (G7) Формулу миру для подолання російської загрози.

Документ зокрема передбачає оборонну підтримку України, захист територіальної цілісності та покарання винних у збройній агресії. Також формула передбачає протидію екоциду та фіксацію завершення війни.

Формула миру включає 10 пунктів: