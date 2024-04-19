Диверсанти під керуванням спецслужб Росії стежать за німецькими базами, де тренуються ЗСУ. Батальйон "Сибір" пояснює, що їхня ціль — повалення режиму Путіна та визволення етнічних меншин Росії. Чеська оборонна компанія стала мільярдером через російсько-українську війну. Що писали іноземні медіа про Україну цього тижня — в матеріалі Суспільного.

Російські шпигуни в Німеччині

У Баварії, пише Der Spiegel, поліція заарештувала двох ймовірних диверсантів — 39-річного Дітера С. та 37-річного Олександра Дж, німців російського походження. Слідчі вважають, що вони мали на меті, серед іншого, відстежити об’єкти армії США в німецькому навчальному центрі Графенвер. Там американці тренують українських військових, зокрема на танках Abrams.

За даними федеральної прокуратури, Дітер С. зробив фото та відео деякої військово-транспортної техніки та озброєння і надіслав їх куратору, який, як вважають у ФРН, є російським держслужбовцем.

Арешт підозрюваних викликав "політичний землетрус" у Берліні, пише Der Spiegel. Наприклад, депутат Костянтин фон Ноц, голова комітету з контролю за розвідкою в Бундестазі, заявив: якщо звинувачення проти диверсантів доведуть, Німеччина повинна "рішуче відповісти".

Spiegel зазначає, що з початку російського вторгнення Бундесвер не раз помічав сторонню активність над військовими об’єктами ФРН. Зокрема БпЛА над частинами, де навчаються українські військові. У 2023 році було 446 таких повідомлень про дрони.

Мета "Сибірського батальйону"

Іспанська El País поспілкувалася з двома військовими батальйону "Сибір" — це підрозділ ЗСУ, що складається з представників корінних народів Росії. Мета "Сибіру" — децентралізація влади у РФ та "визволення" її етнічних меншин.

Боєць із позивним "Контроль" називає для El País чотири етнічні меншини, з якими, на його думку, президент РФ Володимир Путін поводиться особливо жорстоко: якути, чуваші, буряти й евенки. Його побратим — боєць "Джонні", додає, що Сибірський батальйон також бореться й за те, щоб його країна мала конфедеративну модель устрою, або принаймні "модель США".

"Контроль" і "Джонні" переконані, що світова війна між західними демократіями й авторитарними країнами, такими як Росія, Іран, Китай і Північна Корея, вже розпочалася. І війна в Україні закінчиться лише з розпадом Росії, бо інакше Путін посилатиме і далі все більше бійців на фронт.

Війна в Україні привела чеську фірму з ремонту танків до мільярдних статків

Bloomberg розповідає, як російсько-українська війна сприяла піднесенню чеської компанії Czechoslovak Group (CSG) — сімейного бізнесу Міхала Стрнада. Завод заснував його батько у 1995-му, тоді він ремонтував техніку з Другої світової війни. Тепер він є частиною комплексу, який виготовляє обладнання для України: відновлює радянські танки, будує важку військову техніку, виготовляє боєприпаси.

За даними компанії, минулого року дохід Czechoslovak Group сягнув 1,73 мільярда євро, що більш ніж утричі перевищує показник 2021 року. Виробництво важких боєприпасів у компанії зросло більш ніж у 10 разів з початку повномасштабної війни, а робоча сила збільшилася майже втричі — до 10 000 людей. Фірма має потужності у 8 країнах. З часом вона може зрівнятися з німецьким оборонним концерном Rheinmetall.

Bloomberg нагадує, що оборонна галузь у Європі нині стикається з проблемами. Великі замовлення вимагають більших приміщень і більшої кількості персоналу. Також є збої в ланцюгах постачання, підвищуються витрати на енергію тощо.

Власник компанії переконаний, що попит на послуги в Czechoslovak Group буде ще довго: "Навіть якби війна закінчилася завтра, знадобляться роки, щоб поповнити запаси техніки, не кажучи вже про збільшення витрат на оборону та нарощування виробництва".

Яким може бути український контрнаступ

Завідувач кафедри оборони та стратегії імені Філіпа Х. Найта в Інституті Брукінгса Майкл О'Генлон написав колонку для The Washington Post. Він розповідає, що допомога США для України у 60 млрд доларів має сенс, і шанси на контрнаступ і прорив російської оборони "важкі, але не безнадійні", тому зарано залишати Києву лише оборонну допомогу.

На думку експерта, Україна не може маневрувати навколо та в тилу російських позицій — це означало б спробу атакувати через територію Росії. ЗСУ бракує ​​матеріально-технічної бази для таких відстаней, до того ж це створює реальний ризик ядерної ескалації, пише О’Генлон. Він відкидає і повітряно-десантні операції, бо такі заходи потребуватимуть більших логістичних можливостей, ніж є в України.

Проте Україна може прорвати лінію фронту на певній ділянці. "Якщо це вдасться, наприклад, у Запорізькій області, ЗСУ, можливо, зможуть просунутися до Азовського моря, позбавивши російські війська, розташовані далі, матеріально-технічної підтримки та підкріплення. Тоді Україна могла б повернути приблизно половину території, яку зараз утримує Росія", — пише Майкл О'Генлон. Проте, Україна навряд буде здійснювати такий прорив, поки війська на певній ділянці не матимуть співвідношення 1:1. Чисельність української армії потрібно збільшити щонайменше на 200 тисяч людей, говорить О'Генлон.