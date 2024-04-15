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Данія побудує в Україні містечка для психологічного відновлення дітей, позбавлених батьківського піклування
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Данія побудує в Україні містечка для психологічного відновлення дітей, позбавлених батьківського піклування

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Данія побудує в Україні містечка для психологічного відновлення дітей
Прапор Данії. Getty Images

Данія побудує в Україні містечка для психологічного відновлення дітей, які позбавлені батьківського піклування.

Про це повідомляє пресслужба міністерства економіки України.

В неділю, 14 квітня, в Копенгагені за участі першої віцепрем’єр-міністерки — міністерки економіки України Юлії Свириденко та міністра підприємництва Данії Мортена Бедскоу представили гуманітарний проєкт “Простори для життя дітей”, в рамках якого в Україні збудують екобудинки сімейного типу.

Містечка зведуть у трьох пілотних українських містах, повідомили в міністерстві. Вони будуть інтегровані у громади обраних міст. Наразі триває перемовний процес між данською стороною та місцевими органами влади обраних громад.

Як розповіла Свириденко, будиночки будуть зводитися із використанням будівельних матеріалів українського виробництва. Тому українські компанії будуть активно залучені до проєкту.

За її словами, наразі понад 27 тисяч дітей живуть в інституціях й потребують родини й нового дому.

Проєкт “Простори для життя дітей” передбачає надання дітям комплексних допоміжних послуг, таких як психосоціальна підтримка. Також заплановано облаштування соціальних просторів, рекреаційних зон, користуватися якими будуть як мешканці комплексу, так і інші мешканці громад.

Проєкт також передбачає спорудження бомбосховищ. Всі споруди згодом будуть передані місцевим громадам.

Реалізація проєкту розрахована на чотири роки.

Як відзначили в Мінекономіки, особливістю проєкту є екологічність. Концепція передбачає спорудження житла із значним скороченням викидів CO2 з дотриманням кількох ключових принципів: житло має бути здоровим, адаптивним, простим, сучасним та масштабованим.

Проєкт ініційовано SOS Children’s Villages Denmark, що є частиною однієї з найбільших у світі неурядових організацій SOS Children’s Villages, та буде реалізовано у партнерстві з SOS Children’s Villages Ukraine (SOS UA), Фондом Villum, Фондом Viessmann, Фондом Grundfos, Фондом Bitten & Mads Clausen, Групою VELUX, Фондом Somfy, DOVISTA, Flügger, VELUX Україна, Kromann Reumert та Експортно-інвестиційним фондом Данії (EIFO).

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