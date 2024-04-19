Туск закликав польських фермерів припинити блокування українського кордону

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав протестуючих фермерів припинути блокаду кордону з Україною.

Про це повідомляє Polske Radio із посиланням на заяву очільника польского уряду, яку він зробив після саміту Ради ЄС.

"Ми не можемо жодним чином завдати шкоди Україні в ситуації, коли вирішується доля війни", — наголосив Туск.

Він заявив про вкрай складну ситуацію, в якій опинилася Україна після останньої серії російських бомбардувань. За його словами, найближчий час може виявитися вирішальним для долі цієї війни.

"Хочу звернутися до всіх без винятку в Польщі не робити нічого, що може зашкодити Україні. Ми матимемо ухвалити рішення, які захистять польський кордон і прикордонні переходи", — сказав прем'єр Польщі.

Туск нагадав, що прикордонні пункти, згідно з останнім рішенням уряду, мають статус критичної інфраструктури, і додав, що влада готова надавати різні форми допомоги тим, хто втратив (частину своїх доходів — ред.) не з власної вини.

"Я розраховую на рефлексію і відмову від такої форми протесту", — сказав він.

Також Туск додав, що державні служби працюватимуть над розчищенням пунктів пропуску. Водночас прем'єр впевнений, що в цьому разі не будуть потрібні "прямі заходи примусу".

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.