У Польщі створять Раду з питань співробітництва з Україною

Уряд Польщі створить Раду з питань співробітництва з Україною, до якої ввійдуть представники науки, бізнесу, влади та місцевого самоврядування. Прем'єр-міністр країни Дональд Туск вже підписав відповідне розпорядження.

Про це в інтерв'ю PAP повідомив майбутній очільник цієї ради, голова комісії Сейму Польщі у закордонних справах Павел Коваль.

"Прем'єр (Дональд Туск — ред.) уже підписав розпорядження, буде створено Раду з питань співробітництва з Україною, очільник уряду призначив мене її головою. Це буде громадський орган, до якого увійдуть представники науки, бізнесу, влади й місцевого самоврядування. ЇЇ склад буде укомплектовано найближчими тижнями", — розповів Коваль.

За його словами, Рада матиме свій офіс і робочі групи, які буде сформовано найближчим часом, також визначено перелік їхніх обов'язків. Крім того, структура матиме свій секретаріат, її функціонування куруватиме канцелярія прем'єра Польщі.

Інституція також працюватиме над питаннями залучення Польщі до відбудови України. Вона співпрацюватиме з аналітичними центрами: Польським економічним інститутом і Центром східних досліджень.

Коваль додав, що Рада комплексно підходитиме до польсько-українських відносин.

"Ми оцінюємо, що вони виняткові не лише з огляду на історичні питання, а й через залучення Польщі до допомоги в захисті України та ролі Польщі в процесі її відновлення", — сказав він.

За інформацією видання, у суботу, 13 квітня, в Підкарпатському воєводстві відкрили філію Ради, яка опікуватиметься питаннями транскордонного співробітництва з Україною.

Що відомо про протести польських фермерів

6 листопада 2023 року польські перевізники розпочали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Асоціація "Укравтопром" із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестували на пункті пропуску "Шегині — Медика".

Польські перевізники 11 грудня припинили страйк на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Митниця запрацювала у звичному режимі, пропуск вантажівок відновили в обидва боки.

18 грудня польські перевізники знову заблокували рух вантажівок на міжнародному пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Польські перевізники, які від листопада блокували пункти пропуску на кордоні з Україною, 16 січня досягли угоди щодо "певних умов" з урядом РП та призупинили протест.

9 лютого фермери у Польщі розпочали загальнонаціональний страйк. Акція протесту триватиме щонайменше до 10 березня.

Через декілька днів польські фермери оголосили, що мають намір 20 лютого заблокувати всі пункти пропуску на кордоні з Україною.

22 лютого прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада внесе прикордонні переходи з Україною, а також ділянки автомобільних і залізничних доріг до переліку об'єктів критичної інфраструктури. Як сказав тоді Туск, це протягом найближчих годин після ухвалення рішення дозволить прибрати перепони на польсько-українському кордоні для постачань зброї та гуманітарної допомоги.