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Лубінець про прийнятий Радою закон про мобілізацію: "Найкращий варіант в умовах війни"
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Лубінець про прийнятий Радою закон про мобілізацію: "Найкращий варіант в умовах війни"

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Лубінець, мобілізація
Уповноважений Верховної ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Суспільне Новини/Олександр Брамський

Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що прийнятий парламентом законопроєкт про мобілізацію — найкращий варіант, на який можна було сподіватися в умовах війни.

Про це Дмитро Лубінець сказав під час брифінгу після конференції "Цивільні в незаконному утриманні Росією: спільні кроки влади та громадянського суспільства задля їхнього звільнення", передає кореспондентка Суспільного.

"Ми всі повинні розуміти, що зараз на лінії фронту відбуваються важкі бої. Що військові частини, яка там перебувають — вони повинні мати змогу на ротацію, а для цього потрібно збільшити чисельну кількість Збройних сил України", — сказав Лубінець.

Омбудсмен додав, що вважає процедуру мобілізації, викладену у законі, "максимально демократичною".

"На мій погляд, процедура мобілізації виглядає максимально демократичною. Без примусу. Всі військовозобов'язані повинні пройти перевірки свої даних у реєстрі. Після цього, ті хто не буде виконувати ці норми, будуть підпадати під демократичні принципи нашої країни. Тобто ТЦК звертаються до поліції, потім відкривається кримінальне чи адміністративне провадження і правоохоронці займаються особами, які не виконують положення прийнятого закону", — пояснив він.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 січня 2024-го уряд офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про мобілізацію, ухвалений Верховною радою.

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