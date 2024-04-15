НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Маляр вибачилася перед депутаткою Совсун, яку довела до сліз в ефірі "Нового відліку" на Суспільному
ДЕПУТАТМобілізаціяЗакон про мобілізаціюВторгнення Росії в УкраїнуПОЛІТИКАПодіїПолітикаВійнаЖиття

Маляр вибачилася перед депутаткою Совсун, яку довела до сліз в ефірі "Нового відліку" на Суспільному

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр вибачилась перед народною депутаткою Інною Совсун за суперечку через демобілізацію військових ЗСУ, яка сталася в ефірі "Нового відліку" на Суспільному. Тоді Маляр довела Совсун до сліз, коментуючи ситуацію з перебуванням чоловіка депутатки на фронті.

Своє вибачення Маляр оприлюднила у своєму телеграм-каналі.

Спочатку Маляр пояснила, що мобілізація в Україні — це найважливіше та водночас найболючіше рішення на сьогодні. За її словами, йдеться про питання виживання України і українського народу.

Маляр також заявила, що проголосований закон про мобілізацію — відверто не найкращий, але він був необхідний. За її словами, військові вимагали цей закон вже давно, і “просили в тому числі не проводити демобілізацію, щоб не оголяти фронти”.

“Але, попри все це, я не мала морального права так емоційно реагувати на ток-шоу. Мене обурив той факт, що народний депутат Інна Совсун утрималась, тобто не дала свій “голос” за життєво важливий для країни закон. Але мене це не виправдовує. Я не права. Я прошу вибачення у народного депутата фракції “Голос” Інни Совсун”, — написала Маляр.

Звертаючись до народної депутатки, Маляр написала, що йдеться про важке випробування для неї і тисяч українських сімей, в кого рідні служать в силах оборони.

“Я щиро перепрошую і мені самій ніяково від того, що відбулось в ефірі. Останні два роки були непростими і попереду не менш складні часи”, — написала експосадовиця.

13 квітня в ефірі програми “Новий відлік” на Суспільному відбулася дискусія щодо демобілізаціїх військових. Депутатка від “Голосу” Інна Совсун говорила про важливість демобілізації військових. Зокрема, вона розповіла, що її чоловік воює “на нулі” з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Під час виступу Совсун Маляр її постійно перебивала, повторюючи, що демобілізація неможлива. Зокрема, Маляр запитала Совсун, чи знав її чоловік, коли йшов воювати, про норму Конституції, що демобілізація неможлива до завершення воєнного стану.

Маляр також заявила, що можливість відпочинку військовим дає ротація. Вона також переривала виступ Совсун, запитуючи, чи мав її чоловік відпустку, а якщо не мав відпустки за увесь цей час, то це порушення прав людини. Зрештою Маляр довела народну обраницю до сліз.

Топ дня
Володимир Зеленський
Зеленський зібрав Ставку: говорили про фронт та енергетику Важливо
Долар, гривня, курс валют
НБУ підвищив офіційні курси долара і євро
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Наслідки атаки БПЛА на НПЗ в Рязанській області РФ 13 березня 2024
Юрком ПАРЄ назвав російські НПЗ легітимною ціллю для ЗСУ — Гончаренко
Володимир Зеленський
Зеленський призначив Єрмаку нового заступника

Вибір редакції
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Дізнайтесь більше
Прапор над будівлею Верховної Ради
У Верховній Раді розглянули 4294 правки до законопроєкту про мобілізацію
Верховна Рада
Депутати розглянули половину правок до законопроєкту про мобілізацію
Лук'янов
Регіонала Лук’янова затримали у лютому, а зараз він фактично на волі — ЗМІ
СБУ, Україна
СБУ затримала ексрегіонала Лук'янова при спробі втечі за кордон
На початок