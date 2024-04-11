Президент України Володимир Зеленський заявив, що схвалений Верховною радою закон про мобілізацію допоможе військовому керівництву. За його словами, мобілізація відбувається згідно з термінами відповідного законодавства і триває кожні три місяці.

Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з президентом з президентом Польщі Анджеєм Дудою і президентом Литви Гітанасом Науседою за підсумками саміту Тримор'я у Вільнюсі, 11 квітня.

"Багато всього, багато маніпуляцій, російського наративу щодо зриву мобілізації в Україні тощо. Зверніть увагу на факти. Мобілізація постійно триває, як це і має бути, згідно з законодавством, у воєнний час, під час війни. Щодо закону, або одного із законів, які стосуються змін у мобілізації, того, що було проголосовано сьогодні вранці, за запитом наших військ, військового керівництва, є певні зміни в мобілізації. І, згідно з цією мобілізацією, так, є посилення контролю щодо ухилянтів", – сказав Зеленський.

Водночас Зеленський зауважив, що "будь-яка людина навіть без цього закону, яка порушувала закон мобілізації, і була в призовному віці, і вона була ухилянтом або ще щось робила поза законом, вона й так порушувала те чи інше законодавство".

"Тут (у законі — ред.) зафіксовано деякі зміни до деяких норм, які допоможуть військовому керівництву. Там не лише про тих, кого мобілізують. Там важливі питання про війська, які постійно на фронті. Відпустки, покращення ротацій тощо", – зазначив президент.

Що відомо про законопроєкт щодо мобілізації

26 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби".

До цього президент Володимир Зеленський вказав, що під час обговорення питання стосовно закону про мобілізацію військові запропонували додатково призвати 450-500 тисяч людей.

11 січня 2024-го уряд офіційно відкликав з парламенту законопроєкт про мобілізацію.

11 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що команда відомства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію з урахуванням всіх пропозицій, погоджених в робочому порядку з депутатами на засіданнях Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

12 січня голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що терміни повторного внесення законопроєкту про мобілізацію до Верховної ради не обговорювалися.

30 січня Кабмін затвердив оновлену версію законопроєкту про мобілізацію та передав її до Верховної ради. Своєю чергою у МО вказали, що коментарі та зауваження до документа були враховані спільно з Генштабом ЗСУ, урядом та народними депутатами.

7 лютого Верховна рада підтримала у першому читанні запропонований урядом оновлений законопроєкт про мобілізацію.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

Що відомо про саміт Тримор'я

Ініціатива трьох морів (3SI), або Тримор'я — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об'єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів. Ініціатива спрямована на створення регіонального діалогу з різних питань, що стосуються країн-членів.

Україна вже була частково долучена до декількох проєктів, а на саміті в червні 2022 року отримала новий статус ― партнера-учасника ініціативи.

На саміті у вересні 2023 року Україна отримала статус асоційованої держави-учасниці ініціативи Трьох морів.

Цього року саміт Тримор'я прийняла Литва. За словами литовського глави Гітанаса Науседи, після того, як Росія розпочала неспровоковану та незаконну війну проти України, геополітичне значення поглибленої співпраці та кращого зв’язку в коридорі "північ-південь" різко зросло.

"Ініціатива трьох морів служить політичною платформою для сприяння цьому співробітництву для побудови міцніших зв’язків у сферах транспорту, енергетики, військової мобільності та цифровізації", — заявив литовський Науседа.

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня приїхав до Литви, аби взяти участь у саміті Триморʼя, обговорити ППО для України та підписати чергову двосторонню угоду про безпеку.