Президент Володимир Зеленський заявив, що за впродовж цього тижня Росія використала проти України майже 130 ударних дронів типу "Shahed", а також 80 ракет і майже 700 керованих авіабомб. За його словами, "шахеди" Сили оборони збили більшість БПЛА, а зі знищенням ракет і КАБів — ситуація "значно складніша".

Про це глава держави сказав під час звернення у неділю, 14 квітня.

"Сьогодні знову ракети та дрони. Дніпро й Нікополь, Покровськ та інші міста Донеччини, Харківщина, Херсонщина, Сумщина. Є поранені, є, на жаль, загиблі. Мої співчуття всім, хто втратив рідних", — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Росія використовує кожен день для завдання шкоди українцям.

На жаль, допомога Україні досі обмежена, а РФ досі має доступ до критичних компонентів, які необхідні для виробництва ракет і дронів. У кожній ракеті, що завдає ударів по Україні, щонайменше десятки компонентів – електроніки, чипів, – які постачаються від компаній з інших країн та завозяться через територію сусідів Росії. У "шахедах" – також компоненти, вироблені у вільному світі. Все це має бути припинено й може бути припинено: і потурання терору, і змога терористів шукати собі спільників по світу, і сам російський терор – усі його прояви", — сказав він.

Як приклад, Зеленський навів роботу авіації та ППО, які брали участь у відбитті повітряної атаки з боку Ірану по Ізраїлю вночі 14 квітня.

"Зараз на Близькому Сході це було продемонстровано, коли авіація та ППО збивали іранські ракети та "шахеди", які були спрямовані проти Ізраїлю. Увесь світ бачить, що таке справжній захист. Бачить, що це можливо. І весь світ побачив, що Ізраїль у цьому захисті був не наодинці – загрозу в небі знищували й союзники. І коли Україна говорить союзникам, що єдність дає найкращий захист, ефективність цього вони вже самі добре знають. Знають і забезпечують. І коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські ракети та дрони, це означає, що треба діяти, і діяти сильно", — сказав президент.

Глава держави підкреслив, що захист від агресора — це не слова і не риторика політиків.

"Не риторикою захищається небо, не думками обмежується виробництво ракет і дронів для терору. І те, що санкції проти Росії все ще обходять, і те, що ми в Україні місяцями чекаємо на життєво важливий пакет підтримки – те, що ми досі очікуємо голосування в Конгресі, свідчить про те, що так само місяцями наростає самовпевненість терористів. Не можна більше втрачати часу", — сказав він.

Зеленський додав, що потрібно "реально захищати життя – усюди, де йому є терористична загроза". Президент також наголосив, що ситуація на фронті в Україні, особливо на Донеччині, дедалі стає важчою.

"Потрібно робити все, щоб зло та війни не розповзалися світом – ані у Європі, ані на Близькому Сході, ані будь-де ще. Я дякую всім, хто це розуміє. Кожен, хто може дати захист життю, повинен це робити. Кожен, хто може обмежити потенціал терору, повинен це робити. І Україна, і Близький Схід, і всі інші частини світу однаково заслуговують на справедливий і надійний мир", — сказав він.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

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