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"Доки Україні не дадуть Patriot". Європарламент відмовився голосувати за продовження фінансування Ради ЄС
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"Доки Україні не дадуть Patriot". Європарламент відмовився голосувати за продовження фінансування Ради ЄС

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Європарламент
Засідання Європарламенту. AP

Депутати Європарламенту сьогодні, 11 квітня, відмовились ухвалювати рішення щодо фінансування Ради Євросоюзу через неспроможність країн-членів ЄС забезпечити Україну додатковими системами протиповітряної оборони Patriot.

Про це стало відомо під час засідання Європарламенту.

Зокрема європарламентар і колишній прем'єр-міністр Бельгії Гі Верхофстадт з фракції Renew запропонував прибрати затвердження бюджету Європейської ради з порядку денного, поки країни-члени не зможуть знайти сім систем Patriot, які зараз вкрай необхідні Україні.

Він нагадав слова глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, що країн-члени Євросоюзу мають "сотню систем Patriot", коли Україна потребує сім.

"Як ви всі вже бачили, за минулі двадцять днів було чимало російських повітряних атак по звичайних українських містах, по лікарнях, енергетичних об'єктах та житлових кварталах. І, як на мене — це скандал, що Європа – з відчиненими дверима для України, і Європейська комісія навіть не здатна до пошуку найнагальнішого!

Пропозицію Верхофстадта зустріли бурхливими оплесками. Рішення називають "безпрецедентною подією". Його підтримали 515 євродепутатів, проти були 62.

Пізніше євродепутат написав у соцмережі X, що парламент відмовляється виконувати бюджет Ради, поки Європейська рада не ухвалить рішення про підтримку України додатковими протиракетними комплексами Patriot.

Ще один європарламентар, експрем’єр Литви Андрюс Кубілюс зазначив, що Європейський парламент призупинив рішення про фінансування Ради ЄС "через зрив поставок систем Patriot в Україну".

Редактор "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікард Йозвяк, заявив, що відмова Європарламенту ухвалювати рішення щодо фінансування Ради ЄС через неспроможність країн-членів Євросоюзу забезпечити Україну додатковими системами Patriot може виявитися "політичним театром".

"Вибачте, що розбиваю надії ЗМІ, але рішення Європейського парламенту не затверджувати бюджет Ради ЄС на 2022 рік для відправки Patriot – це порожні погрози та чистий політичний театр", – йдеться у його дописі у соцмережі X.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Німеччина ініціювала аналіз всіх наявних, не лише у союзників, а у й у світі батарей Patriot та інших систем ППО та що можна зробити, щоб їх доставили в Україну.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

  • максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;
  • максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;
  • мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.

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