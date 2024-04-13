Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, якими можуть бути переваги від отримання Україною 22 винищувачів F-16 від Норвегії.

"Ці літаки можуть боротися як і з малопомітними цілями — шахеди, крилаті, керовані авіаційні ракети, так і можуть впливати на авіацію ворога", — сказав Євлаш в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він додав, що бойові літаки дозволять "легше дихати" українській піхоті та більше працювати армійській авіації, яка вимушена відмовитися подекуди від виконання завдань, оскільки на російській території можуть перебувати їхні СУ-34 або СУ-35.

"Це стане серйозним посиленням нашої обороноздатності у відбитті російського вторгнення", — підсумував речник.

Напередодні, 12 квітня, стало відомо, що американська влада дозволила Норвегії передати Україні 22 винищувачі F-16. Також Норвегія зможе передати двигуни до цих літаків, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше відповідне обладнання.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня 2023 року оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня 2023 року нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня 2023 року прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

13 листопада 2023 року у Румунії у місті Фетешть за 100 км від Бухареста на військово-повітряній базі відкрили навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть українців.