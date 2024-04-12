Норвегія може надати Україні 22 винищувачі F-16. CША схвалили цю передачу

Американська влада дозволила Норвегії передати Україні 22 винищувачі F-16. Також Норвегія зможе передати двигуни до цих літаків, допоміжні матеріали, тренажери, запчастини та інше відповідне обладнання.

Про це повідомляє норвезьке видання Nettavisen, посилаючись на власні джерела.

Водночас зазначається, що ці 22 літаки не обов'язково мають бути справними — частина з них буде придатна для польотів, а інша — для розбору на запчастини.

Видання нагадує, що у грудні 2021 року Норвегія мала продати 12 бортів F-16 американській компанії Draken International, але, схоже, угода не була завершена, і тепер ці літаки можуть відправити в Україну. Журналісти припускають, що 12 із 22 літаків, які наразі схвалені для передачі Україні, є повністю придатними до експлуатації, а ще десять — мають невідомий технічний стан. Точна дата передачі цієї техніки Києву невідома, однак наголошується, що цього не станеться до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

У Міністерстві оборони Норвегії журналістам видання підтвердили, що уряд вирішив передати Україні певну кількість F-16 у межах багатонаціональної співпраці.

"Точну кількість і час пожертвування (винищувачів F-16 — ред.) буде визначено в діалозі з Україною та іншими країнами-донорами", — відповів на запит видання в електронному листі прессекретар норвезького оборонного відомства Ларс Гембл.

22 березня повідомлялось, що у Великій Британії 10 українських пілотів завершили базовий льотний курс. Після цього вони перейшли до поглибленої підготовки, перш ніж навчитися керувати американськими винищувачами F-16.

Початковий етап навчань українських пілотів на винищувачах F-16 у Великій Британії розпочався влітку 2023 року.

У лютому 2024-го Foreign Policy, посилаючись на високопосадовців з ЄС, писало, що перші американські винищувачі F-16 з’являться в Україні орієнтовно у червні 2024 року, а українська влада розраховує, що до кінця фінансового року у США (вересень) навчання на винищувачах пройдуть 12 пілотів.

Що відомо про передачу України F-16

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак і голова уряду Нідерландів Марк Рютте 19 травня 2023 року оголосили про готовність США схвалити навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати можуть надати згоду на передачу Україні бойових літаків, зокрема F-16, за умови, що вони не застосовуватимуться для ударів по території РФ.

20 травня 2023 року нідерландський онлайн-сервіс для аналізу у сфері оборони повідомив, що Нідерланди скасували угоду про продаж винищувачів F-16 приватній компанії Draken International.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо під час саміту G7 підтвердив, що його країна готова надати допомогу в підготовці українських військових пілотів.

Після саміту G7 стало відомо, що США розблокували навчання українських пілотів на винищувачах та постачання авіатранспорту іншими державами.

Американський президент Джо Байден підтвердив намір США навчати українських пілотів на F-16, проте зауважив, що Київ пообіцяв не застосовувати літаки для ударів по російській території.

22 травня 2023 року речник Держдепу США Метью Міллер заявив, що постачання Україні винищувачів F-16 є пріоритетом. Реалізовувати відповідний план партнери України розпочнуть у найближчі місяці.

Наступного дня генсек НАТО Єнс Столтенберг вказав, що західні союзники визначатимуть індивідуально, коли починати навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

20 серпня 2023 року прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що країна планує відправити Україні 19 літаків F-16, перші шість — ближче до Нового року.

Зеленський повідомив, що Нідерланди нададуть 42 літаки. Літаки відправлять після того, як будуть виконані умови, серед яких забезпечення необхідної інфраструктури та завершення навчання пілотів.

13 листопада 2023 року у Румунії у місті Фетешть за 100 км від Бухареста на військово-повітряній базі відкрили навчальний центр пілотів F-16, де тренуватимуть українців.