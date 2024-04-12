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Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів, які можна придбати для України
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Чехія знайшла понад мільйон боєприпасів, які можна придбати для України

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Петр Павел та Гітанас Науседа
Президент Чехії Петр Павел та президент Литви Гітанас Науседа під час саміту Тримор'я у Вільнюсі, 11 квітня 2024 року. AP Photo/Mindaugas Kulbis

Чехія ідентифікувала понад мільйон одиниць артилерійських боєприпасів у країнах за межами Європейського Союзу, які можна придбати для передачі Україні.

Про це заявив президент Чехії Петр Павел на полях саміту Тримор'я у Вільнюсі, передає видання iDNES.

За словами чеського президента, Україна очікує, що Росія розпочне наступ у літні місяці.

"Для того, щоб вони (українці — ред.) змогли це утримати, або зупинити, їм, перш за все, потрібна достатня кількість артилерійських боєприпасів. Мета – щоб їх якомога більше в Україну привезли в найкоротші терміни", — сказав Павел.

Також він зазначив, що Чехія веде перемовини про укладення безпекової угоди з Україною. За його словами, підписання угоди може відбутися у травні або червні.

Ініціатива Чехії стосовно боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Низка європейських країн раніше вже приєдналася до чеської ініціативи:

Крім того, 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

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