Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що постачання боєприпасів для України у межах чеської ініціативи вже розпочалося.

Про це дипломат повідомив 29 березня у Сілезії, передає Wnp.pl.

"Той факт, що вона (ініціатива Чехії — Ред.) вже отримала тверді обіцянки підтримки, підкріплені грошима, і що транспортування вже організується, означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні у її боротьбі з російським вторгненням", — зазначив Сікорський.

Глава МЗС вказав, що Польща "подвоїть свій внесок у чеську ініціативу щодо закупівлі снарядів для України". При цьому дипломат відмовився називати конкретні суми та пояснив це "військовою таємницею".

Сікорський додав, що не уповноважений розкривати більше деталей.

Раніше президент Чехії Петр Павел поінформував, що Прага знайшла 800 тисяч артснарядів, які могла б доставити в Україну. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.