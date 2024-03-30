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Чеська ініціатива: В Естонії заявили, що грошей на закупівлю боєприпасів для України все ще бракує
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Чеська ініціатива: В Естонії заявили, що грошей на закупівлю боєприпасів для України все ще бракує

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Боєприпаси
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. AP

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що попри те, що низка держав вже внесла кошти на закупівлю артилерійських боєприпасів для України за ініціативою Чехії, грошей все ще не вистачає.

Заяву глави естонського оборонного відомства цитує ERR.

За словами Певкура, у світі є місця, де можна купити ці боєприпаси, але "питання у грошах".

"Якщо ми говоримо про мільйон снарядів, це близько трьох мільярдів євро. Є різні калібри, менші трохи дешевші. Було б чудово, якби все вдалося зробити. На цей час можна сказати, що грошей не вистачає більше, ніж снарядів", — сказав міністр оборони Естонії.

Він додав, що суму, якої бракує, намагаються знайти насамперед у країнах Північної та Центральної Європи. При цьому Францію, яка заявила, що готова зробити більший внесок, слід ще обговорити окремо.

"Дуже багато залежить від того, що нам потрібно фізично перевірити деякі снаряди цих можливих партнерів. Нам сказали, що там можна дістати (снаряди — ред.), але в якому вони стані, чи придатні взагалі до використання: все це треба перевірити", — пояснив Певкур.

Ініціатива Чехії стосовно боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Низка європейських країн раніше вже приєдналася до чеської ініціативи:

Крім того, 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

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