У теперішніх умовах допомога від Сполучених Штатів у форматі позики є прийнятним варіантом, адже допомогу потрібно отримати швидко.

Про це у коментарі Суспільному сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

“Я вважаю, що це можливо як компроміс, якщо іншого виходу не буде, то тоді треба погоджуватися на цей варіант. А потім ми вже розберемося. Бо зараз для нас важливо вижити, вижити, захистити себе”, — зазначив Мережко.

Водночас він висловив сподівання, що законопроєкт, що передбачає допомогу Україні все ж буде ухвалений. Зокрема голову Комітету відзначив, що переважна більшість як демократів, так і республіканців виступають за надання допомоги і розуміють, які негативні наслідки можуть бути у разі несвоєчасного надання цієї допомоги.

“Тому нам зараз важливо переконати за допомогою наших друзів, можливо, за допомогою там якоїсь опосередкованої безпосередньої комунікації в тому числі Трампа і його прихильників в Конгресі - щоб вони не блокували цю допомогу”, — додав Мережко.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.