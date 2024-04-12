Спікер Палати представників Конгресу Майк Джонсон проводить перемовини з адміністрацією США, готуючись до голосування за фінансування допомоги для України.

Про це повідомив лідер Республіканської партії Стів Скаліз, передає AP.

Зі слів конгресмена, Джонсон обговорював з офіційними особами Білого дому пакет, який буде відрізнятися від затвердженого Сенатом на 95 мільярдів доларів та включатиме кілька вимог республіканців.

"Згоди досягнуто не було. Очевидно, що угода повинна бути досягнута не тільки з адміністрацією, але і з нашими членами", — зазначив Скаліз.

Як пише AP, спікер перебуває між республіканською конференцією, розділеною у своїй підтримці України, а також двома претендентами на посаду президента, що ворогують з приводу позиції США щодо решти світу.

12 квітня Джонсон збирається поїхати до клубу Мар-а-Лаго у Флориді, щоб зустрітися з Дональдом Трампом і заручитися його підтримкою чи принаймні переконати відкрито не виступати проти пакета допомоги Україні.

Що відомо про законопроєкт стосовно допомоги Україні

13 лютого Сенат Сполучених Штатів схвалив законопроєкт про міжнародну допомогу на суму 95,3 мільярда доларів, який включає фінансування для України, Ізраїлю та Тайваню.

Документ передбачає понад 60 мільярдів доларів Україні, 14 мільярдів — Ізраїлю і 4,83 мільярда — підтримки партнерів у Індо-Тихоокеанському регіоні, включаючи Тайвань, й стримування агресії з боку Китаю.

Він також надасть 9,15 мільярда доларів гуманітарної допомоги цивільним у Газі та на Західному березі, в Україні й інших зонах конфлікту в світі.

Для остаточного схвалення за законопроєкт повинна проголосувати Палата представників, а потім документ має підписати президент США Джо Байден.

16 лютого Палата представників Сполучених Штатів пішла на перерву без голосування за пакет фінансування допомоги для України.