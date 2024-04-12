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Щодня з 19 до 22. Yasno закликає економити електроенергію в пікові години
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Щодня з 19 до 22. Yasno закликає економити електроенергію в пікові години

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Щодня з 19 до 22. Yasno закликає економити електроенергію в пікові години
Електричні мережі. Рexels

Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко закликав українців економити споживання електроенергії в пікові години та обмежити використання електрики з 19 до 22 години протягом всього року.

Відповідний заклик Коваленко оприлюднив у Фейсбуці, коментуючи атаки РФ на українську енергетику.

“Що ми можемо зробити зараз? Економити споживання в пікові години. І якщо нас таких буде багато, то це спрацює. Тому. З 19 до 22 години. Кожного дня. Будь ласка економте електроенергію. Кожного дня. Увесь 2024 рік. Хай це стане звичкою”, — написав гендиректор Yasno.

Він закликав розповсюдити цей заклик у домових чатах.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

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