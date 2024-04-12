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Росіяни вдарили по Трипільській ТЕС п'ятьма ракетами Х-69 — джерела
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Росіяни вдарили по Трипільській ТЕС п'ятьма ракетами Х-69 — джерела

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Трипільська ТЕС
Трипільська теплова електростанція на Київщині, листопад 2015 року. Вікіпедія/Dmitri Tovstonog

За попередніми даними, росіяни застосували для атаки на Трипільську ТЕС у Київській області п'ять ракет типу Х-69.

Про це Суспільному повідомили джерела у правоохоронних органах.

Раніше видання Defense-Exspress писало, що Х-69 є російською дозвуковою крилатою ракетою для літаків тактичної авіації. Її запуск можливий з Су-34 та Су-35, крім того, вона має стати основною для Су-57.

Як також вказували журналісти, попри те, що ця ракета дозвукова і має меншу бойову частину, ніж "Кинджал", використання РФ саме Х-69 для удару по Трипільській ТЕС, як це не дивно, можна вважати гіршою ситуацією.

Що відомо про атаку РФ на Трипільську ТЕС

Зранку 11 квітня Росія здійснила повітряну атаку на Київщину. В обласній військовій адміністрації розповіли про пошкодження об'єкта критичної інфраструктури. Люди не постраждали.

У компанії ДТЕК оголосили про серйозні пошкодження обладнання внаслідок удару РФ по двох теплоелектростанція в Україні. Енергетики ліквідовували наслідки та відновлювали роботу обладнання.

Згодом у "Центренерго" уточнили, що внаслідок обстрілу російськими окупантами повністю знищено Трипільську ТЕС. На місці виникла масштабна пожежа. Повідомлялося, що втрачено 100% генерації енергії.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якби Україна мала достатньо зенітних ракетних комплексів Patriot, росіянам не вдалося б знищити Трипільську ТЕС.

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