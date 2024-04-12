Росіяни б’ють по енергооб'єктах у конкретних регіонах — НЕК "Укренерго"

Цьогоріч армія змінила тактику та інтенсивність обстрілів української енергосистеми. Тепер росіяни атакують не всю енергосистему, а енергооб'єкти в конкретних регіонах, переважно промислових, або енергооб'єкти, які заживляють великі міста. Саме так вони діють на Харківщині.

Про це в ефірі Українського радіо розповіла речниця НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Марія Цатурян підкреслила, що швидкість відновлення пошкоджених об’єктів залежатиме від того, чи будуть ще вражені російськими ракетами нові енергетичні цілі.

"І тут ще треба врахувати, що відновити мережеві об'єкти, такі як підстанції, все одно легше, ніж відремонтувати великі енергоблоки електростанцій. Тому мережу і її спроможність передавати електроенергію по країні можна відновити швидше. Головне, щоб було що передавати. Тому тут якісь прогнози поки що дуже важко робити", — речниця НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Вона відзначила, що нині українська енергосистема працює стабільно.

"Енергосистема зараз працює стабільно, попри ті ураження, які наніс ворог комбінованою масованою атакою ракетами і дронами. Наразі диспетчерський центр "Укренерго" не вводив жодних обмежень споживання в усіх областях України, окрім Харківщини, де дійсно ситуація найважча. Такою вона є з 22 березня. І сьогоднішня атака, на жаль, тільки погіршила ситуацію. Зараз там працюють енергетики і займаються безпосередньо відновлювальними роботами для того, щоб збільшити можливість подачі електроенергії в місто Харків і в область. Щоб зменшити рівень обмежень, аварійних відключень, який там зараз є", — речниця НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Вона розповіла, що об'єкти високовольтної мережі, підстанцій "Укренерго", які теж зазнали уражень, зокрема, у південних регіонах України, всі будуть відновлюватися. І в цю хвилину там працюють ремонтні бригади.

"Щодо відновлення таких великих об'єктів, як теплові електростанції. Тут дуже складно робити якісь прогнози щодо можливості відновлення, тому що, наприклад, на Трипільській ТЕС ще триває ліквідація наслідків сьогоднішньої масованої атаки. Працюють рятувальні служби, гасять пожежі, розбирають завали. І тільки потім енергетики зможуть оцінити ступінь пошкоджень і ураження енергетичного обладнання, яке постраждало внаслідок цього обстрілу. Взагалі повне відновлення таких великих об'єктів, як ТЕС – це питання, яке займає багато часу. Такі об'єкти в енергосистемі будувалися десятиліттями. Тому, щоб відновити їх повністю потрібні роки і багато коштів. Повертаючись до об'єктів, які були уражені сьогодні, я думаю, що треба дати час компанії "Центренерго" і співробітникам станцій оцінити наслідки ураження. І тоді вони зможуть щось прокоментувати", — поінформувала речниця НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.