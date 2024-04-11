Україна може отримати від Польщі радянські ракети для ППО — Дуда

Польща розглядає можливість передати Україні свої запаси радянських ракет для систем протиповітряної оборони.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда під час пресконференції у Вільнюсі з главою української держави Володимиром Зеленським та очільником Литви Гітанасом Науседою.

Дуда підкреслив, що питання передачі ракет він вже обговорив з президентом Зеленський.

"Під час двосторонньої зустрічі я та президент Зеленський обговорювали запаси ракет, які ми маємо з радянських часів. Ми говорили про можливість передати їх Україні, щоб забезпечити ППО. Я говоритиму з нашим міністром оборони, коли повернуся до Варшави", – сказав Дуда на пресконференції.

Президент Зеленський подякував Польщі за підтримку та військову допомогу, відзначивши участь країни в чеській ініціативі щодо придбання боєприпасів для України.

"Україна дедалі більше потерпає від російського ракетного терору. Щодня знищується інфраструктура та гинуть люди. Тому ми критично потребуємо посиленої підтримки від партнерів, передусім ППО", — наголосив президент України.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.