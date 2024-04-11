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США продадуть Україні обладнання на $138 млн для модернізації систем ППО — американська посолка
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США продадуть Україні обладнання на $138 млн для модернізації систем ППО — американська посолка

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ППО, ЗРК
Зенітно-ракетний комплекс MIM-23 Hawk. Getty Images

Сполучені Штати 11 квітня підписали угоду про продаж обладнання для модернізації систем протиповітряної оборони України на суму 138 мільйонів доларів.

Про це у соцмережі X повідомила посолка США в Україні Бріджит Брінк.

За її словами, цей продаж допоможе підтримувати ефективність протиповітряної оборони України перед "лицем невпинних атак Росії на енергетичну інфраструктуру та український народ".

Напередодні стало відомо, що Державний департамент США дозволив продати Україні обладнання на суму 138 мільйонів доларів для ремонту систем ЗРК Hawk, які забезпечують захисту критичної української інфраструктури.

США почали постачати Україні ракети-перехоплювачі Hawk у 2022 році, як заміну переносних зенітно-ракетних комплексів "Стінгер". З того часу Україна отримала кілька комплексів ППО, включаючи американську систему Patriot.

Що відомо про ЗРК Hawk

ЗРК Hawk — напівстаціонарний зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Нині перебуває на озброєнні близько двох десятків країн.

Дальність знищення цілей зенітно-ракетного комплексу — до 45-50 кілометрів, висота цілі — до 20 кілометрів, ракета наводиться напівактивною головкою самонаведення.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

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