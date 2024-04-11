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На тлі атак РФ по українських газосховищах, ціни у Європі на блакитне паливо зросли на понад 7% — Bloomberg
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На тлі атак РФ по українських газосховищах, ціни у Європі на блакитне паливо зросли на понад 7% — Bloomberg

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Газ, обстріли
Підземні сховища газу (ПГС) в Україні. З сайту "АТ Укртрансгаз"

Після атак Росії на підземні сховища газу (ПГС) в Україні, ціни на блакитне паливо у Європі в середньому зросли на 7,1%.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що у четвер, 11 квітня, Росія атакувала два українські підземні газові сховища, що підштовхнуло європейські ціни вгору та стало новим нагадуванням про загрози для енергетичної інфраструктури країни.

За словами генерального директора "Нафтогаз України" Олексія Чернишова, об'єкти ще працюють, і наразі фахівці оцінюють наслідки та збитки обстрілів. Ці удари РФ стали четвертою атакою на українські газосховища, які поки що не вплинули на роботу.

"Ці інциденти підкреслюють потенційний ризик для зберігання газу в Україні, якщо запаси в Європі заповняться цього літа. Україна має більше потужностей для зберігання, ніж будь-яка інша держава на континенті на захід від Росії", — йдеться у статті.

Так, за даними видання, ф'ючерси на європейський газ зросли на 7,1%, більш ніж компенсувавши втрати за попередні два дні.

Українські газові сховища розташовані в західній частині країни, що межує з ЄС зі сховищами на глибині двох кілометрів під землею. Вони також підключені до європейських мереж через те, що територія України десятиліттями відігравала роль транзитного маршруту для поставок російських енергоресурсів.

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

Вранці 11 квітня РФ випустила понад 40 ракет та ще близько 40 дронів по об’єктах критичної інфраструктури Харкова та області, по Київській, Запорізькій, Одеській та Львівській областях.

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