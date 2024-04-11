НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РФ атакувала два підземні сховища газу — Нафтогаз
НАФТОГАЗОбстрілиВторгнення Росії в УкраїнуЕКОНОМІКАПодіїЕкономікаВійна

РФ атакувала два підземні сховища газу — Нафтогаз

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
РФ 11 квітня атакувала два підземні сховища газу — Нафтогаз
Підземні сховища газу (ПГС) в Україні. З сайту "АТ Укртрансгаз"

Під час масованого обстрілу рано-вранці 11 квітня військо РФ атакувало два підземні сховища газу (ПСГ) України.

Про це зранку повідомили у "Нафтогазі".

"Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники не постраждали.

У ніч проти 11 квітня сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей: 18 ракет і 39 “шахедів”, якими РФ атакувала Україну. Загалом військо РФ застосувало 82 засоби повітряного нападу.

Внаслідок нового масованого удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджені підстанції "Укренерго" та об'єкти генерації у 5 областях: Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

Про це станом на 8 ранку повідомили в "Укренерго".

З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.

Топ дня
Пошкоджена внаслідок обстрілу будівля в Костянтинівці
Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію, Росія зруйнувала Трипільську ТЕЦ. 778 день війни. Онлайн Важливо
Люди ховаються в метро під час обстрілу, 11 квітня
Удари РФ по ТЕЦ, пакет допомоги від Литви та кошти від США на модернізацію ППО в Україні. 779 день війни. Онлайн
Туреччина
Туреччина пропонує Україні та РФ мирний план. В ОП відреагували на інформацію про нібито пропозицію "заморозити" війну ЗМІ
Європарламент
"Доки Україні не дадуть Patriot". Європарламент відмовився голосувати за продовження фінансування Ради ЄС
Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду — Зеленський
Україна і Латвія підписали двосторонню безпекову угоду — Зеленський

Вибір редакції
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Дізнайтесь більше
Газ, обстріли
На тлі атак РФ по українських газосховищах, ціни у Європі на блакитне паливо зросли на понад 7% — Bloomberg
На заході є пошкодження обʼєктів "Нафтогазу" внаслідок ранкової атаки росіян — Чернишов
На заході є пошкодження обʼєктів "Нафтогазу" внаслідок ранкової атаки росіян — Чернишов
Обʼєкти "Нафтогазу" також потрапили під удар РФ 22 березня — Чернишов
Обʼєкти "Нафтогазу" також потрапили під удар РФ — Чернишов
Чернишов: цього року опалювальний сезон завершиться наприкінці березня
Чернишов: цього року опалювальний сезон завершиться наприкінці березня
На початок