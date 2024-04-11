РФ атакувала два підземні сховища газу — Нафтогаз

Під час масованого обстрілу рано-вранці 11 квітня військо РФ атакувало два підземні сховища газу (ПСГ) України.

Про це зранку повідомили у "Нафтогазі".

"Сховища продовжують працювати. Наразі фахівці займаються ліквідацією наслідків обстрілу", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що співробітники не постраждали.

У ніч проти 11 квітня сили протиповітряної оборони знищили 57 повітряних цілей: 18 ракет і 39 “шахедів”, якими РФ атакувала Україну. Загалом військо РФ застосувало 82 засоби повітряного нападу.

Внаслідок нового масованого удару росіян по об'єктах енергетичної інфраструктури пошкоджені підстанції "Укренерго" та об'єкти генерації у 5 областях: Одеській, Харківській, Запорізькій, Львівській та Київській.

Про це станом на 8 ранку повідомили в "Укренерго".

З 6:31 на Харківщині введені графіки аварійних відключень. В інших регіонах обмеження споживання не застосовувалось.