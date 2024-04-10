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"Україна не може чекати": Столтенберг закликав надати Україні ППО і боєприпаси
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"Україна не може чекати": Столтенберг закликав надати Україні ППО і боєприпаси

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Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на саміті НАТО у Вільнюсі 11 липня 2023 р. Фото: REUTERS/Ints Kalnins

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна "не може чекати" і просто зараз потребує засобів протиповітряної оборони і боєприпасів, щоб протистояти армії РФ.

Про це він сказав на спільній з президентом Фінляндії Александром Стуббом пресконференції.

Лідери обговорили Україну та нагальну потребу більшої, більш передбачуваної допомоги для Києва.

За словами Столтенберга, ситуація на полі бою в Україні складна і затримки у фінансуванні допомоги "мають прямі наслідки" щодня.

"Затримки з постачанням засобів ППО дозволять російським ракетам вражати більше цілей, а затримки з постачанням боєприпасів дозволять Росії просунутися вздовж лінії фронту. Україна просто не може чекати. Вона потребує засобів протиповітряної оборони, боєприпасів та допомоги вже зараз", — наголосив він.

Генсек НАТО зазначив, що всупереч усьому, українці вже досягли так багато, що можуть отримати перевагу, але їм потрібна підтримка союзників.

"НАТО активно працює над забезпеченням надійної і передбачуваної безпекової допомоги Україні зараз і в довгостроковій перспективі, щоб Україна менше покладалася на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції і більше на багаторічні зобов'язання. Москва має зрозуміти, що вони не зможуть перечекати, і тому пакет для України з передбачуваною, надійною підтримкою — це те, над чим ми зараз працюємо в НАТО", — сказав Столтенберг.

Ініціатива Чехії стосовно боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Низка європейських країн раніше вже приєдналася до чеської ініціативи:

Крім того, 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.

Що відомо про постачання додаткових систем ППО для України

Німеччина ініціювала аналіз всіх наявних, не лише у союзників, а у й у світі батарей Patriot та інших систем ППО та що можна зробити, щоб їх доставили в Україну.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

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