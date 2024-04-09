Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала якнайшвидше знайти Patriot для України і сподівається, що до зустрічі міністрів закордонних справ "Групи семи" G7 стане зрозуміло, хто може надати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони.

Про це вона сказала на пресконференції зі своїм молдовським колегою, передає Укрінформ.

"Я чітко сказала на зустрічі голів МЗС НАТО минулого тижня в Брюсселі, що ми повинні "мапувати" всі системи Patriot у Європі та по всьому світу і зробити все можливе, щоб доставити ці системи в Україну", — сказала Бербок.

Міністерка нагадала, що Німеччина очолює коаліцію ППО у форматі "Рамштайн".

Вона зазначила, запаси систем Patriot у самій Німеччині "досить спустошені", тому системи ППО треба шукати по всьому світі.

"На жаль, запаси наших власних систем Patriot, зокрема, вже практично вичерпані. Необхідно провести оцінку всіх систем Patriot у Європі та в усьому світі, щоб зрозуміти, де можна швидко доставити щось на Україну", — сказала Бербок, яку цитує NTV.

Очільниця МЗС Німеччини очікує, що додаткова інформація може бути надана під час ближчої зустрічі голів зовнішньополітичних відомств G7.

"Я сподіваюся, що ми зможемо надати додаткову інформацію про це публічно на зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи семи", — сказала вона.

У контексті захисту українського неба Бербок згадала Харків і зазначила, що "Путін абсолютно навмисно та свідомо хоче зрівняти, знищити, зруйнувати місто".

Німеччина ініціювала аналіз всіх наявних, не лише у союзників, а у й у світі батарей Patriot та інших систем ППО та що можна зробити, щоб їх доставили в Україну.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що для того, щоб захистити Україну повністю потрібно 25 систем Patriot по 6-8 батарей у кожній.

Як працюють ЗРК Patriot

Зенітні ракетні комплекси Patriot в США почали розробляти 40 років тому. Перший раз Patriot використали в боях на початку 1990-х, під час війни в Перській затоці.

Батарея ЗРК Patriot складається з радара, пункту управління й пускових установок (до восьми), кожна з яких має по чотири ракети. Ціна однієї батареї близько мільярда доларів.

Характеристики радіолокаційної станції системи:

максимальна висота перехоплення цілі — 24 кілометри;

максимальна дальність перехоплення — 80 кілометрів;

мінімальна — три кілометри.

Вражає цілі ЗРК Patriot керованими ракетами "земля — повітря". Максимальна дальність ураження коливається від 40 до 160 км залежно від типу ракети. Одночасно Patriot може знищувати вісім цілей та здатен збивати не лише літаки та крилаті ракети, але й балістичні.