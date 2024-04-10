Понад 150 громадян Чехії воює проти російської армії на боці ЗСУ

Наразі понад 150 громадян Чехії отримали дозвіл на вступ до лав Збройних сил України від президента Петра Павла та його попередника Мілоша Земана. У майбутньому кількість чехів, які борються за Україну, може збільшитися.

Про це пише чеське видання CT24.

Зазначається, що Офіс чинного глави держави Петра Павела у співпраці з міністерствами хоче відкоригувати процес затвердження дозволів для громадян Чехії на участь у війні проти РФ на боці України, щоб зробити його більш гнучким.

У січні 2024 року польські прикордонники затримали 15-річного школяра з Чехії, який їхав воювати проти Росії на боці Збройних сил України. Тоді за сприяння офіцерів Сілезького відділу прикордонної служби хлопця повернули додому.

Станом на 29 липня 2023 року президент Чехії Петр Павел підписав 14 позитивних рішень про згоду на вступ громадян Чехії до Збройних сил України. Загалом, згоду глави держави на приєднання до українських Сил оборони тоді мали 146 чехів. 132 згоди на участь у бойових діях на боці України підписав колишній президент Чехії Мілош Земан.

Ініціатива Чехії стосовно боєприпасів для України

17 лютого Петр Павел оголосив на Мюнхенській конференції, що Чехія знайшла 800 000 снарядів, готових для закупівлі за межами Європейського Союзу. Політик уточнив, що боєприпаси можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.

Раніше агентство Politico писало, що Чехія спонукає Європейський союз до фінансування 450 тисяч боєприпасів для України за межами блоку.

1 лютого очільниця ЄК Урсула фон дер Ляєн поінформувала, що до березня Євросоюз доставить в Україну 520 тисяч снарядів.

Низка європейських країн раніше вже приєдналася до чеської ініціативи:

Нідерланди виділили 100 млн євро;

Норвегія — 153 млн доларів;

Швеція — 30 млн євро;

Фінляндія — 30 млн євро;

Німеччина покриє витрати на 180 тисяч боєприпасів;

Литва — 35 млн євро.

Крім того, 20 березня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив про отримання перших 300 тисяч боєприпасів у межах ініціативи щодо закупівлі боєприпасів за межами ЄС та передання їх Україні. Перші снаряди надійдуть до червня, писало The Guardian.

21 березня Сікорський заявив, що Польща зробить матеріально-технічний і фінансовий внесок в очолюваний Чехією план збільшення постачання боєприпасів в Україну шляхом закупівель за межами Європи.