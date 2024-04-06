"Сезон був нормальний, крім запуску": як минув опалювальний період у Миколаєві

У Миколаєві станом на шосте квітня теплопостачальні підприємства припинили роботу котелень. Постачати опалення об'єктам через централізовану систему завершили 28 березня 2024 року відповідно рішення виконкому міської ради.

Про те, яким був опалювальний період 2023-2024 років, йшлось в етері "Українського радіо. Миколаїв".

На старті запуску тепла виникла проблема у ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ", говорить директор департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міськради Дмитро Бездольний.

"Сезон був нормальний, крім запуску. За станом мереж ТЕЦ довго не могло запуститись. Без опалення були декілька тижнів. Допомагало в ліквідації аварій місто, залучали ремонтувати їхні мережі КП "Миколаївоблтеплоенерго", — розповів посадовець.

ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ"

За словами голови правління ПрАТ "Миколаївська ТЕЦ" Дмитра Мірошніченка, до опалювального сезону фахівці виявили та ліквідували 190 дефектів системи теплових мереж, що на 60 відсотків більше ніж попереднього сезону. Однак, після пуску в мережі гарячого теплоносія виникли дев'ять поривів труб.

"Після усунення недоліків, період минув задовільно. Споживачів не залишали без опалення на тривалий термін. Все робили оперативно за допомогою міста. Наразі підприємство повністю зупинило роботу і готується до наступного опалювального сезону: підготовчі роботи, гідравлічні випробування, щоб виявити пошкоджені мережі", — сказав Дмитро Мірошніченко.

Обстріли і важка підготовка до опалювального сезону, відсутність якісної води, подача води з Бузького лиману в мережі — це був дуже важкий сезон, що викликаний об'єктивними причинами.

Аби не виникало поривів, треба відремонтувати всі 50 кілометрів теплових мереж, зазначив голова правління “Миколаївської ТЕЦ”.

"Наразі у критичному стані 15 кілометрів. Це великі гроші, але ми робимо все можливе для підтримки мереж у належному стані, відремонтувати і почати наступний опалювальний сезон", — говорить Дмитро Мірошніченко.

Комунальне підприємство "Миколаївоблтеплоенерго"

За словами директора "Миколаївоблтеплоенерго" Миколи Логвінова, станом на шосте квітня котельні КП зупинили роботу. Підприємство розпочало підготовку до наступного опалювального сезону відповідно до плану ремонтів.

Цей сезон на нашому підприємтсві минув непогано, тому що ми підготувались, нічого неочікуваного не відбулось.

Основна проблема опалювального сезону 2023-2024 років, каже Микола Логвінов, підготовка з боку керівників компаній і ОСББ.

"90 відсотків поривів і аварійних ситуацій — це внутрішньобудинкові мережі. Для нас це дуже нагальне питання, адже вода в мережі водопровідній неякісна, втрачаємо значні гроші й зусилля на технічну підготовку. І втрата кожного куба води у випадку аварії — це для нас і дорого, і тяжко по часу. Станція хімводопідготовки розраховує під визначений об'єм води, а не під аварійні ситуації", — зазначив керівник КП.

Впливає на підготовку мереж та обладнання відсутність фінансів, говорить керівник "Миколаївоблтеплоенерго".

"На сьогодні держава винна підприємству 565 мільйонів гривень різниці у тарифах. Останні кілька років це не фінансувалось, а ми повинні виконувати свої зобов'язання перед НАК "Нафтогаз України". Тобто ми вимиваємо свої обігові гроші, які б могли направити на реконструкцію та енергоефективність", — додав Микола Логвінов.

Зі слів директора департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради Дмитра Бездольного, корегувати нарахування споживачам за послуги опалення будуть індивідуально.

"Єдину формулу перерахунку для всіх не скажу. Людям прийде рахунок за мінусом трьох днів березня. Тобто "Миколаївоблтеплоенерго" та "Миколаївська ТЕЦ" роблять перерахунок кожного року. Вже з квітня не буде нарахувань за опалення, а для міста це зайвий місяць економії: по газу тільки 70 мільйонів гривень витрати у міського підприємства", — сказав Дмитро Бездольний.

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