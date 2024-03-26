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У Миколаєві завершують опалювальний сезон — рішення виконкому
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У Миколаєві завершують опалювальний сезон — рішення виконкому

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Собака біля опалювальної батареї
Собака біля опалювальної батареї. Ілюстративне фото: Getty Images.

Виконком міської ради Миколаєва ухвалив завершення опалювального сезону через підвищення середньої температури повітря. Постачати опалення припинять 28 березня 2024 року.

Про це 27 березня розповів на засіданні виконавчого комітету Миколаївської міської ради перший заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Ігор Набатов.

"Технологічно це буде відбуватися протягом п'яти пленарних днів. Саме за цей період ми вийдемо на ті показники, які визначені законодавством в частині середньої добової температури вище восьми градусів", — пояснює перший заступник директора ЖКГ.

У міській раді зазначають, що опалення 28 березня припинять подавати на всі об’єкти, за винятком дитячих садків, лікарень, пологових будинків та амбулаторій.

Всі об'єкти, які у нас споживаються через централізовану систему, будуть також відключатись, але медичні та навчальні заклади у нас відключаються у другу чергу, в кінці.

"Що стосується альтернативних джерел опалення, тут вже на розсуд керівників таких закладів", — каже він.

Ігор Набатов додав, громадяни будуть платити за опалення за місяць, за останні три дні березня на рахунок підприємства теплопостачання за середнім показником. Оплата здійснюватиметься відповідно до фактичних дат відключення житлових будинків від теплопостачання.

"Потім будуть зроблені перерахунки, й вони це побачать вже фактично на початку квітня", — сказав посадовець.

Згідно з повідомленням міської ради, корегування нарахувань за послуги опалення та гарячого водопостачання і розміру пільг та субсидій повинні завершити протягом 30 днів по особовому рахунку клієнта.

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