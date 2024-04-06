В ніч на 6 квітня 2024 року в районі Азову Ростовської області Росії стався підрив трубопроводу на одному з військових об'єктів.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до танкерів у припортовій території "Азовського морського порту", завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін", — йдеться у повідомленні.

У ГУР також наголосили, що об'єкт використовувався державою-агресором у військових цілях для підтримки ведення геноцидної війни проти України.

Внаслідок спільної операції Головного управління розвідки Міноборони і Збройних Сил України в ніч на 5 квітня завдали ударів по трьох аеродромах росіян — у Курську, Єйську та Енгельсі. Зокрема, пошкоджені бомбардувальники Ту-95МС. Також є загиблі російські військовослужбовці.

Раніше стало відомо, що Служба безпеки України разом зі Силами оборони завдала удару дронами по російському аеродрому "Морозовськ". Внаслідок атаки були знищені щонайменше 6 літаків.

5 квітня губернатор Ростовської області РФ заявив про масштабну атаку дронів у Морозівському районі. Чиновник стверджував, що ППО нібито збила понад 40 безпілотників.