У Росії прорвало греблю, оголосили масову евакуацію

У російському місті Орськ Оренбурзької області прорвало греблю на річці Урал. До зони підтоплення потрапили понад 4,2 тис. будинків та майже 11 тис. людей, триває евакуація населення.

Про це повідомляє російське інформаційне агентство ТАРС.

Орськ розташований на самому півдні Уральських гір, недалеко від кордону з Казахстаном. У місті проживають приблизно 250 000 жителів.

Про прорив греблі в Орську стало відомо у п'ятницю ввечері, 5 квітня. За словами голови Орська Василя Козупиці, сталося часткове пошкодження греблі у двох місцях.

За даними ГУ МНС у Республіці Башкортостан, прорив дамби не пошкодив Іриклінську гідроелектростанцію, натомість пошкоджено земляну насипну греблю, яка захищала місто від талих вод.

Триває евакуація жителів міста з будинків, що знаходяться в зоні затоплення. Рятувальники разом із муніципальними службами намагаються зміцнити греблю.

Як пишуть місцеві російські медіа, перед проривом у регіоні через повені зробили найбільше скидання води з Іриклінського водосховища. Мер Орська Василь Козупіца запевняв, що гребля витримає скидання. Проте вода досить швидко підтопила територію міста.