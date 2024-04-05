У Ростовській області РФ заявили про масовану атаку дронів

У Морозівському районі Ростовської області Росії сили ППО нібито знищили понад 40 цілей. Внаслідок масштабної атаки безпілотників пошкоджено електропідстанцію.

Про це повідомив губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв.

Він додав, що наразі ведуться роботи з відновлення енергопостачання.

Про масовану атаку дронів на Морозівський район у Ростовській області Голубєв повідомив о 1:31 за московським часом. Очевидці писали про гучні вибухи над містом Морозовськ.

Відомо, що за три кілометри на південний захід від Морозовська розташований чинний військовий аеродром, де базується велика кількість літаків Су-34.

Попередня атака на Ростовську область була 25 березня. Тоді повідомлялося, що засоби ППО перехопили над регіоном 11 безпілотників. Тоді на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталася пожежа, два енергоблоки станції були виведені з експлуатації.