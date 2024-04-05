НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У Ростовській області РФ заявили про масовану атаку дронів
Вторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯДронПодіїВійна

У Ростовській області РФ заявили про масовану атаку дронів

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Пожежа після вибуху у Ростові-на-Дону
Пожежа після вибуху у Ростові-на-Дону, Росія, 3 квітня 2024 року. Telegram/Новости Ростова

У Морозівському районі Ростовської області Росії сили ППО нібито знищили понад 40 цілей. Внаслідок масштабної атаки безпілотників пошкоджено електропідстанцію.

Про це повідомив губернатор Ростовської області РФ Василь Голубєв.

Він додав, що наразі ведуться роботи з відновлення енергопостачання.

Про масовану атаку дронів на Морозівський район у Ростовській області Голубєв повідомив о 1:31 за московським часом. Очевидці писали про гучні вибухи над містом Морозовськ.

Відомо, що за три кілометри на південний захід від Морозовська розташований чинний військовий аеродром, де базується велика кількість літаків Су-34.

Попередня атака на Ростовську область була 25 березня. Тоді повідомлялося, що засоби ППО перехопили над регіоном 11 безпілотників. Тоді на трансформаторній підстанції Новочеркаської ДРЕС сталася пожежа, два енергоблоки станції були виведені з експлуатації.

Топ дня
ТЦК будуть викликати для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
ТЦК викликатимуть для перевірки громадян, які досягли 25-річного віку — Генштаб
Володимир Зеленський
Зеленський ввів у дію санкції проти бізнесменів та низки українських компаній
Служба безпеки України
СБУ дронами знищила щонайменше 6 літаків на аеродромі "Морозовськ" у РФ — джерела Важливо
Протиповітряна оборона України
Українські військові вночі знищили 13 "шахедів" — Повітряні сили
Спалена техніка РФ
Понад 850 солдатів, 15 танків та 50 артсистем: Генштаб назвав втрати Росії за добу

Вибір редакції
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
Дізнайтесь більше
Законопроєкт про мобілізацію внесли до порядку денного на пленарний тиждень 10-11 квітня
Законопроєкт про мобілізацію внесли до порядку денного на пленарний тиждень 10-11 квітня — Железняк
кримський міст, керченський міст
Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито: що відомо
Херсонщина, держзрада
Допомагав військовим РФ обігріватись на бойових позиціях. Жителю Херсонщини загрожує 12 років ув'язнення
Військовий Тарас Лень
Зареєстрували петицію про присвоєння звання Героя України загиблому лейтенанту Тарасу Леню
На початок