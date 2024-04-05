Українські дрони атакували аеродроми в Росії. Це була спецоперація СБУ, повідомили власні джерела Суспільного. Так на аеродромі у Морозовську базувалися бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34, які російська армія використовує, щоб скидати бомби на позиції ЗСУ та прифронтові українські міста. Там знищені щонайменше шість літаків. Також ГУР та ЗСУ вночі завдали ударів по трьох російських аеродромах — у Курську, Єйську та Енгельсі.
Росія обстріляла Запоріжжя: є загиблі та поранені. Ударів було два. Другий — коли на місці працювали рятувальники й поліцейські. Там перебували журналісти Суспільне Запоріжжя.