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Атака на російські аеродроми: які наслідки для російської авіації. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ
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Атака на російські аеродроми: які наслідки для російської авіації. СУСПІЛЬНЕ | ДАЙДЖЕСТ

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Українські дрони атакували аеродроми в Росії. Це була спецоперація СБУ, повідомили власні джерела Суспільного. Так на аеродромі у Морозовську базувалися бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34, які російська армія використовує, щоб скидати бомби на позиції ЗСУ та прифронтові українські міста. Там знищені щонайменше шість літаків. Також ГУР та ЗСУ вночі завдали ударів по трьох російських аеродромах — у Курську, Єйську та Енгельсі.

Росія обстріляла Запоріжжя: є загиблі та поранені. Ударів було два. Другий — коли на місці працювали рятувальники й поліцейські. Там перебували журналісти Суспільне Запоріжжя.

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