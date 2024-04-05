У Баштанці Миколаївської області п'ятого квітня відкрили сезон веслування на байдарках і каное. У перших в цьому сезоні змаганнях беруть участь 90 спортсменів. В трьох вікових категоріях вони змагаються за першість області. У двох з них — паралельно за право участі на Кубку України.

Про це кореспондентам Суспільного розповів головний суддя турніру Олександр Васюнькін.

"Першими почали учасники молодшого віку — 2009, 2010 та 2011 років народження, які стартували на дистанції 1 000 метрів. Буде три заїзди. З кожних тисячі метрів відбираємо трьох кращих спортсменів у фінал. Тому що це півфінальні заїзди" — говорить суддя.

Ще трьох спортсменів добирали за показниками кращого часу серед тих, хто не увійшов у призові трійки. Такий формат запроваджений тільки для наймолодшої категорії, оскільки вона найчисельніша — майже 30 спортсменів, розповідає Васюнькін.

Головний суддя турніру Олександр Васюнькін, Миколаївщина, 5 квітня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Під час змагань на місці були присутні працівники швидкої медичної допомоги та працівники ДСНС, каже Валентин Деревʼянко — директор спортивної школи, що прийняла команди з усієї області у себе на базі.

Рятувальники, на випадок нещасних ситуацій, Миколаївщина, 5 квітня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Перед стартом чотирнадцятирічна Анна Будько отримала настанови від батька. Дівчина займається веслуванням вже рік.

"У мене налаштування... Навіть не відчуваю, що в мене змагання. Навіть не хвилююсь сильно. Я познайомилась із суперницями — хороші дівчата. Тренувалася наполегливо. Коли були канікули в школі — тренувались двічі на день, щоб краще підготуватися", — говорить Анна Будько.

Учасниця змагань Анна Будько, Миколаївщина, 5 квітня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Батько Анни Павло підтримує захоплення доньки, тим паче змагання організовують у рідній Баштанці.

"Було таке становище, що були бойові дії. Не було гуртків, це був один гурток, який почав розвиватися у нас в Баштанці. От вона прийшла і сподобалось їй. Дай Боже, щоб вона вигравала всі свої змагання", — додає Павло Будько.

На дистанції 1 000 метрів спортсменка посіла друге місце. Зі слів дівчини, вона врізалась у суперницю, пропливши 200 метрів.

Через те, що я поступилась — "втратила довжину". Я гребла швидко, щоб її наздогнати. У мене не вийшло, але я все одно старалась. Анна Будько учасниця змагань

Окрім медалей для дорослих та юніорів, ще одна мотивація — місце на розіграші Кубка України. Туди розраховує потрапити девʼятнадцятирічний Іван Клопов з Миколаєва.

"Підготовка проходила у Вінниці, бо в нас не можна ніде тренуватися. Сьогодні прохідність буде досить добра. Вода "тиха", і це буде допомагати. Пробував себе в багатьох видах спорту: атлетика, боротьба, різні бойові мистецтва, плавання, проте затримався лише у веслуванні, адже відчуваю контакт з водою", — говорить учасник змагань.

Спортсмен з Миколаєва Іван Клопов, 5 квітня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

У своїй категорії чоловік виборов звитягу на дистанції 500 метрів та посів друге місце на дистанції 200 метрів, що дозволило йому потрапити на Кубок України.

Молодь готується до запливу, Миколаївщина, 5 квітня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Зі слів президента Миколаївської обласної федерації веслування Юрія Чебана, змагання обслуговують 12 суддів.

"Назначаємо стартера. Є люди, які сидять на фініші й приймають час. Їх декілька, щоб була мінімальна похибка щодо часу і припливу човнів. Тому що кожна дитина для нас важлива. Нам дуже пощастило, що в нас є фундамент — тренери, які просто фанати своєї справи", — каже Юрій Чебан.

Судді, Миколаївщина, 5 квітня 2024 року. Суспільне Миколаїв/Назарій Рубаняк

Цьогоріч у планах організувати ще п'ять змагань для веслувальників в області, додає Чебан. За його словами, через безпекову ситуацію у регіоні подібні змагання є можливість влаштовувати тільки в Баштанці та Первомайську.

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