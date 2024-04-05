У Баштанці Миколаївської області п'ятого квітня відкрили сезон веслування на байдарках і каное. У перших в цьому сезоні змаганнях беруть участь 90 спортсменів. В трьох вікових категоріях вони змагаються за першість області. У двох з них — паралельно за право участі на Кубку України.
Про це кореспондентам Суспільного розповів головний суддя турніру Олександр Васюнькін.
"Першими почали учасники молодшого віку — 2009, 2010 та 2011 років народження, які стартували на дистанції 1 000 метрів. Буде три заїзди. З кожних тисячі метрів відбираємо трьох кращих спортсменів у фінал. Тому що це півфінальні заїзди" — говорить суддя.
Ще трьох спортсменів добирали за показниками кращого часу серед тих, хто не увійшов у призові трійки. Такий формат запроваджений тільки для наймолодшої категорії, оскільки вона найчисельніша — майже 30 спортсменів, розповідає Васюнькін.
Під час змагань на місці були присутні працівники швидкої медичної допомоги та працівники ДСНС, каже Валентин Деревʼянко — директор спортивної школи, що прийняла команди з усієї області у себе на базі.
Перед стартом чотирнадцятирічна Анна Будько отримала настанови від батька. Дівчина займається веслуванням вже рік.
"У мене налаштування... Навіть не відчуваю, що в мене змагання. Навіть не хвилююсь сильно. Я познайомилась із суперницями — хороші дівчата. Тренувалася наполегливо. Коли були канікули в школі — тренувались двічі на день, щоб краще підготуватися", — говорить Анна Будько.
Батько Анни Павло підтримує захоплення доньки, тим паче змагання організовують у рідній Баштанці.
"Було таке становище, що були бойові дії. Не було гуртків, це був один гурток, який почав розвиватися у нас в Баштанці. От вона прийшла і сподобалось їй. Дай Боже, щоб вона вигравала всі свої змагання", — додає Павло Будько.
На дистанції 1 000 метрів спортсменка посіла друге місце. Зі слів дівчини, вона врізалась у суперницю, пропливши 200 метрів.
Окрім медалей для дорослих та юніорів, ще одна мотивація — місце на розіграші Кубка України. Туди розраховує потрапити девʼятнадцятирічний Іван Клопов з Миколаєва.
"Підготовка проходила у Вінниці, бо в нас не можна ніде тренуватися. Сьогодні прохідність буде досить добра. Вода "тиха", і це буде допомагати. Пробував себе в багатьох видах спорту: атлетика, боротьба, різні бойові мистецтва, плавання, проте затримався лише у веслуванні, адже відчуваю контакт з водою", — говорить учасник змагань.
У своїй категорії чоловік виборов звитягу на дистанції 500 метрів та посів друге місце на дистанції 200 метрів, що дозволило йому потрапити на Кубок України.
Зі слів президента Миколаївської обласної федерації веслування Юрія Чебана, змагання обслуговують 12 суддів.
"Назначаємо стартераТой, хто подає сигнал до старту. Є люди, які сидять на фініші й приймають час. Їх декілька, щоб була мінімальна похибка щодо часу і припливу човнів. Тому що кожна дитина для нас важлива. Нам дуже пощастило, що в нас є фундамент — тренери, які просто фанати своєї справи", — каже Юрій Чебан.
Цьогоріч у планах організувати ще п'ять змагань для веслувальників в області, додає Чебан. За його словами, через безпекову ситуацію у регіоні подібні змагання є можливість влаштовувати тільки в Баштанці та Первомайську.
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