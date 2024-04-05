НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
5 квітня з 18:45 до 22:00 будуть відключати світло у п'ятьох областях України — "Укренерго"
ЕлектроенергіяЕНЕРГЕТИКАУКРАЇНАВторгнення Росії в УкраїнуЕкономікаЖиттяЕнергосистема

5 квітня з 18:45 до 22:00 будуть відключати світло у п'ятьох областях України — "Укренерго"

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Електроенергія
Лінія електропередач. УНІАН

Ввечері 5 квітня з 18:45 до 22:00, у п'ятьох регіонах України будуть застосовані обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

"Диспетчерський центр "Укренерго" вимушений застосувати тимчасові заходи обмеження споживання з 18:45 до 22:00. Причина застосування обмежень залишається тією ж самою: відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни. Це є наслідком останніх масованих російських атак на українські електростанції", — йдеться у повідомленні.

Тимчасові обмеження постачання електрики будуть застосовані у: Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Полтавській та Сумській областях.

При цьому у компанії зазначили, що обсяг обмежень постачання електрики буде меншим, ніж вчора, 4 квітня.

"Обленерго в регіонах розподілятимуть наявний обсяг електроенергії рівномірно між чергами споживачів. Отже, перерви в енергопостачанні будуть менш тривалими", — йдеться у повідомленні.

Також продовжують діяти обмеження енергопостачання на Харківщині та для промислових споживачів в Кривому Розі (Дніпропетровщина).

Останні масовані обстріли України

22 березня Росія почала новий етап масованих обстрілів української енергетики. Тоді окупанти випустили 88 ракет і 63 "шахедів", що стало найбільшою атакою на енергосистему за час війни. Зокрема росіяни вдарили по ДніпроГЕС.

Уночі 29 березня Росія здійснила комбіновану атаку по території України із застосуванням ударних дронів і ракет. У Повітряних силах ЗСУ вказали, що було знищено 26 ракет різних типів та 58 "шахедів".

3 квітня президент Володимир Зеленський розповів, що у березні цього року Росія застосувала проти України понад 400 ракет різних типів, понад 600 ударних дронів типу "Shahed" і понад 3 тисячі керованих авіабомб.

Якщо у Вас відсутня електрика, поганий інтернет-зв'язок — читайте полегшену версію сайту новин Суспільного.

Топ дня
поранена жінка у Херсоні
Робота рятувальників в Харкові, життя в зруйнованому Богородичному. Тиждень війни у фото
Пуск крилатої ракети "Калібр"
Сили ППО вночі збили 3 крилаті ракети та 28 безпілотників
швидка харків
Нічний удар РФ по Харкову 6 квітня: є загиблі та поранені Доповнено
Наслідки удару по Запоріжжю 5 квітня 2024
Удар по Харкову, наслідки обстрілу Запоріжжя, удар по трьох аеродромах в РФ. 773 день війни. Онлайн
Дрон, обстріли
У невизнаному Придністров'ї знову заявили про атаку дрона на військову частину. У ГУР МО сказали, що це провокація

Вибір редакції
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
гроші, гривні
Як і хто зберігає гроші, золоті злитки та коштовності, вилучені під час обшуків у підозрюваних в корупції чи хабарництві
Юрій Федоренко, Ахіллес, 92 ОШБр
"Коли кажуть, за 36 місяців мобілізованих відпустять, хочеться кричати: "Не обманюйте" — командир "Ахіллесу" Федоренко
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Дізнайтесь більше
блекаут харків
Графік відключень світла у Харкові та області на 6-10 квітня від обленерго
Ремонт електромереж
В Україні без електроенергії залишаються 480 населених пунктів — "Укренерго"
Енергетики відновлюють електропостачання на деокупованих територіях Харківщини
Аварійні вимкнення світла запровадили у Харкові: знеструмлені близько 330 тисяч абонентів
Електрика в Донецькій області
Ситуація з електропостачанням в Донецькій області: чи вимикатимуть сьогодні світло
На початок