Новим керівником Центру надання послуг учасникам бойових дій став ветеран та лідер гурту "Бетон" Андрій Жолоб. Чоловік майже два роки працював лікарем-командиром медичної роти 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"У нас добрі новини. Новим керівником Центру надання послуг учасникам бойових дій став ветеран Андрій Жолоб. До мобілізації Андрій був лікарем-травматологом та журналістом, а зараз також є лідером панк-рок гурту "Бетон". Найважливіше, що він має досвід війни та хоче допомагати нашим захисникам", — каже міський голова.

В інтерв'ю "Українському радіо. Львів" у березні 2024 року Андрій Жолоб розповідав, що хоче працювати з ветеранами.

"Мені цікаво працювати з ветеранами. Для мене вже скарга про те, що їхав на самокаті та підвернув ногу, абсолютно не є цікавою. Мені так і хочеться сказати: піди, купи собі крем та й помаж. У мене змінилися пріоритети. Я знаю, що можу собі дозволити чорно пожартувати зі штурмовиком, який втратив кінцівки, і я знаю, як він на це відреагує. Я маю досвід роботи з дуже важкими пацієнтами. І коли я з ним завершив маніпуляції, а він каже: доктор, ви зі мною поговорили й мені вже легше стало. І я розумію: правильно роблю, моє", – казав Андрій Жолоб.

Сьогодні, 5 квітня, Андрія Жолоба представили колективу Центру.

"Ветерани горді тим, що вони роблять. Але, повертаючись у мирне життя, часто розгублені і взагалі не знають, що робити. Отримувати якісь виплати, їх вибивати і домовлятися – це соромно для багатьох. Я дуже хочу, щоб ветерани потрапляли в наші колективи у наших робочих центрах, тому що ніхто так не зрозуміє цієї справи, як сам воїн. Ми маємо готувати наступні покоління до того, що вони теж будуть воювати, і наша робота – освітня, з Пластом, зі школами, з вишами – теж мусить бути. Також важливо якнайкраще розуміти медичну складову, бо завжди є багато моментів щодо питань медично-юридичних", — заявив новий керівник.

Раніше Центр надання послуг учасникам бойових дій очолювала дружина загиблого в АТО підполковника Збройних сил України Юрія Ткачука – Світлана Ткачук. Останні три тижні тимчасово обов’язки керівника центру виконувала заступниця директора Наталія Мазурок.

Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій розташований за адресою вул. Пекарська, 41 (головний офіс) та вул. Генерала Чупринки, 85 (відділення центру).