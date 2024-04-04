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У Курахівській громаді на Донеччині, де запроваджена примусова евакуація дітей, залишаються двоє неповнолітніх
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У Курахівській громаді на Донеччині, де запроваджена примусова евакуація дітей, залишаються двоє неповнолітніх

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Евакуація дітей з Курахівської громади Донецької області
Примусова евакуація дітей з Донецької області. Евакуація двох дітей з Єлизаветівки Донецької області. Фото: поліція Донеччини

З чотирьох сіл Курахівської громади на Донеччині евакуювали 28 дітей разом з їх представниками. Ще двоє дітей залишаються у селі Успенівка.

Про це повідомив заступник голови Донецької ОДА Ігор Бойко.

"триває евакуація дітей з Тероцької громади, де шестеро дітей досі залишаються у місті Торецьк та вісім дітей у селищі Щербинівка", — розповів Ігор Бойко.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з Курахівської громади

7 березня у чотирьох населених пунктах Курахівської громади оголосили примусову евакуацію дітей із батьками.

Як розповідав Роман Падун Суспільному, евакуюють 28 дітей з чотирьох населених пунктів: з Успенівки, Ганнівки, Веселого Гаю та Трудового.

Що відомо про примусову евакуацію дітей з зони бойових дій

Механізм примусової евакуації дітей із зон активних бойових дій уряд схвалив 7 березня 2023 року.

Рішення про примусову евакуацію дітей, коли батьки чи опікуни зобов'язані виїхати з небезпечного населеного пункту, приймає обласна військова адміністрація. Процедура передбачає евакуацію неповнолітнього разом з одним з батьків, який не може відмовитись від виїзду з небезпечного населеного пункту.

Першим населеним пунктом, звідки почали примусово вивозити неповнолітніх із батьками, став Бахмут. Востаннє примусову евакуацію дітей на Донеччині оголосили 23 жовтня. Тоді мали евакуювати 249 дітей, які проживають у Торецьку, Щербинівці, Петрівці, Неліпівці, Північному, Катеринівці, Очеретиному та Єлизаветівці, евакуюють в більш безпечні регіони.

За даними начальника відділу оперативно-чергової служби, зв'язку, оповіщення та інформування населення департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи Донецької ОВА Дмитра Петліна, торік евакуювали 856 дітей. З 43 населених пунктів вивезли всіх неповнолітніх:

  • Вугледарська громада — Вугледар, Пречистівка;
  • Бахмутська громада — Бахмут, Іванівське, Хромове;
  • Соледарська громада — Федорівка, Маньківка, Голубівка, Привілля, Роздолівка;
  • Мар'їнська громада — Красногорівка, Максимільянівка;
  • Очеретинська громада — Очеретине, Орлівка, Первомайське, Нетайлове, Бердичі, Керамік, Новокалинове, Новопокровське, Новобахмутівка;
  • Костянтинівській громаді — Іванопілля, Миколаївка, Подільське;
  • Торецька громада — Нью-Йорк, Залізне, Петрівка, Неліпівка;
  • Мар'їнська громада — село Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка;
  • Лиманська громада — Ямпіль, Торське, Зарічне;
  • Миколаївська громада — Оріхуватка, Никонорівка, Малинівка, Тихонівка, Васютинське, Рай-Олександрівка;
  • Часів Яр;
  • Авдіївка.

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