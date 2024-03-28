В Успенівці Курахівської громади, що на Донеччині, лишаються четверо дітей, яких необхідно евакувати у примусовий спосіб разом з батьками, або з законними представниками.

Про це повідомив Суспільному Донбас начальник Курахівської МВА Роман Падун.

"Ці діти живуть у трьох родинах. Дві родини, де в кожній по одній дитині планують виїхати найближчим часом. Одна родина з двома дітьми відмовляється від евакуації, з ними працюють поліцейські та служба у справах дітей", — уточнив Роман Падун.

Що відомо про примусову евакуацію неповнолітніх у супроводі батьків в Курахівській громаді

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