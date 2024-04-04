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Третина Миколаївщини залишається замінованою: сапери ДСНС знаходять боєприпаси на землі та у воді
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Третина Миколаївщини залишається замінованою: сапери ДСНС знаходять боєприпаси на землі та у воді

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Рятувальник/розмінувальник ГУ ДСНС України у Миколаївській області
Рятувальник Головного правління ДСНС України у Миколаївській області. ГУ ДСНС у Миколаївській області/Facebook

На Миколаївщині сапери досі знаходять уламки снарядів часів Другої світової війни, але в регіоні більш небезпечними є російські розтяжки, міни та пастки. Окрім миколаївських рятувальників розміновувати регіон та водойми допомагають й колеги з інших областей.

Про це четвертого квітня повідомила речниця ДСНС у Миколаївській області Ілляна Пацюк у випуску міжрегіонального проєкту Суспільне.Студія.

На Миколаївщині працюють 10 піротехнічних відділень. Фахівці одного з них розміновують водойми регіону за допомогою підводних приладів та дронів.

"Складність даного напрямку розмінування полягає в тому, що є підводна течія, якість дна ускладнює видимість. Деякі із видів боєприпасів, які потрапили в воду, потребують знищення безпосередньо на місці та інше", — зазначили у ДСНС.

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Начальник одного з відділень розмінувань ДСНС стоїть біля службового авто Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області
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Водолаз ДСНС працює у воді Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області
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Працівник ДСНС в амуніції Фото: Головне управління ДСНС України у Миколаївській області

Зі слів речниці надзвичайників, у Миколаївській області за час повномасштабного вторгнення зареєстрували 57 інцидентів підриву, внаслідок чого загинули 17 людей, серед них одна дитина. Травмовані — 56 людей, включно з шістьма дітьми. За словами Ілляни, від початку повномасштабного вторгнення у місті та області вилучили 23 тисячі вибухонебезпечних предметів.

Сучасні технології допомагають виявляти більшість вибухонебезпечних предметів, але 100 відсоткової гарантії безпеки немає, говорить посадовиця.

Ми знаходимо вибухонебезпечні предмети з часів Другої світової війни. Але саме травмувань від них набагато менше. Травмування стаються через сучасні боєприпаси, бо вони більш модернізовані, більш небезпечні та знаходяться на поверхні.

Люди травмуються через необережність, каже Ілляна, та через підрив сільськогосподарської техніки. Аби уникнути нещасних випадків треба повідомляти відповідні структури та уникати контакту з підозрілими предметами, каже прессекретарка. За її словами, третина Миколаївської області залишається потенційно замінованою.

У Миколаєві місцеві жителі досі знаходять касетні знаряди. Окрім державних підрозділів, до розмінування долучаються й міжнародні партнери.

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