У Миколаєві та області вибухотехніки поліції знешкодили касетні боєприпаси

В одному з районів Миколаєва у гаражному кооперативі та неподалік дороги у Шевченківській громаді мешканці виявили два касетних боєприпаси. Поліцейські-вибухотехніки їх знищили.
Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Миколаївській області
Голова одного із гаражних кооперативів обласного центру 2 квітня звернувся до поліції з повідомленням про те, що на даху гаража власник виявив касетний снаряд.
"Подібну небезпечну знахідку — боєприпас, ззовні схожий на осколково-фугасний касетний бойовий елемент, громадяни виявили на узбіччі дороги поблизу села Шевченківської громади Миколаївського району", — йдеться в повідомленні.
Через неможливість транспортувати касетні боєприпаси, вибухотехніки знешкодили їх методом контрольованого підриву на місці виявлення із дотриманням усіх норм безпеки.
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