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У Миколаєві та області вибухотехніки поліції знешкодили касетні боєприпаси
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У Миколаєві та області вибухотехніки поліції знешкодили касетні боєприпаси

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касетний снаряд
Касетний снаряд, який знайшли у гаражному кооперативі, 2 квітня 2024 року. Головне управління Національної поліції Миколаївській області

В одному з районів Миколаєва у гаражному кооперативі та неподалік дороги у Шевченківській громаді мешканці виявили два касетних боєприпаси. Поліцейські-вибухотехніки їх знищили.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції у Миколаївській області

Голова одного із гаражних кооперативів обласного центру 2 квітня звернувся до поліції з повідомленням про те, що на даху гаража власник виявив касетний снаряд.

"Подібну небезпечну знахідку — боєприпас, ззовні схожий на осколково-фугасний касетний бойовий елемент, громадяни виявили на узбіччі дороги поблизу села Шевченківської громади Миколаївського району", — йдеться в повідомленні.

У Миколаєві та області вибухотехніки поліції знешкодили касетні боєприпаси
Боєприпас, ззовні схожий на осколково-фугасний касетний бойовий елемент. Головне управління Національної поліції Миколаївській області

Через неможливість транспортувати касетні боєприпаси, вибухотехніки знешкодили їх методом контрольованого підриву на місці виявлення із дотриманням усіх норм безпеки.

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