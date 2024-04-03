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На Миколаївщині трактор наїхав на боєприпас і той здетонував
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На Миколаївщині трактор наїхав на боєприпас і той здетонував

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Уламки культиватора, який натрапив на боєприпас
Місце детонації, на землі лежать уламки культиватора, Миколаївщина, 2 квітня 2024 року. ДСНС

У селі Любомирівка, що на Миколаївщині, 2 квітня чоловік на культиваторі наїхав на вибухонебезпечний предмет, який здетонував. Водій не травмувався.

По це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.

За інформацією рятувальників, трактор із навісним обладнанням рухався ґрунтовою дорогою між полями. Культиватор натрапив на боєприпас, який здетонував.

Водій не травмувався і трактором зміг виїхати з небезпечної ділянки. Культиватор зазнав механічних пошкоджень.

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