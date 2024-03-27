"Постійно щось знаходимо": як працюють демінери Halo Trust на Миколаївщині

У Миколаївській області демінери організації з гуманітарного розмінування Halo Trust розмінували близько 360 тисяч квадратних метрів земель, що становить лише десять відсотків від усіх замінованих територій регіону. Роботи здійснюють методами механічного та ручного обстеження.

Кореспонденти Суспільного дізнавались, як працюють демінери та які боєприпаси знаходять.

Близько півтори тисячі гектарів земель фермерського господарства Артема Пекаря були під окупацією у Снігурівському районі. Чоловік розповідає, знаходять боєприпаси і після того, як сапери обстежили території.

"Площа земель близько півтори тисячі (гектарів — ред.) у нашому господарстві. Розмінували майже все, але умовно, тому що після кожного виходу в поле, після кожної обробки ми все одно знаходимо вибухонебезпечні предмети. Земля має властивість метал виштовхувати на поверхню, і постійно щось знаходимо, після кожної обробки", — говорить Артем.

Заступник голови фермерського господарства Артем Пекар. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Фермер говорить, були випадки підривів.

"Більшу частину землі ми вже обробили та продовжуємо оброблювати. Найчастіше — це танкові снаряди нерозірвані, міни з мінометів, таке, що встрягло в землю, не розірвалося", — каже він.

Поле, частина якого підлягає розмінуванню. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Через бойові дії фермерське господарство зазнає збитків, говорить Артем Пекар.

"Коли зайшли наші війська в Новопетрівку, росіяни вже пішли, дякувати Богу, звідси, я зібрав усіх трактористів. Ми сіли, обговорили з ними, що іншого виходу в нас немає. Покинути землю цю ми не можемо, тому що ми на ній виросли, ми її оброблювали, і хлопці з цього заробляють гроші, зарплата, сім’ї. Всі мають якось існувати", — зазначає фермер.

Мапа розмінування території. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Додає, всі в господарстві без вагань сказали, що будуть оброблювати цю землю.

Це колосальні збитки, дуже великі, тому що 2022 рік у нас були засіяні 700 гектарів озимини, ні гектару ми не зібрали. Потім рік окупації, земля заросла, все покинуте. Потім це все поки задискували, великі витрати на прибирання бур'яну. Ну, і рік був неврожайний, засуха була.

Поле у сім гектарів розміновував демінер організації Halo Trust Владислав Маковкин. Говорить, знаходив розтяжки, протипіхотні міні та інші боєприпаси.

"Тут більше, скоріш за все, забруднена територія. Більше боїв проходило, ніж, наприклад, у Київській області, а так всюди тяжко. Безпосередньо на цій ділянці я знайшов ВОГ-25 — це постріл уламковий для підствольного гранатомета на поверхні. Ми проводили поверхневе очищення, і за допомогою детектору я знайшов", — згадує Маковкин.

Демінер організації Halo Trust Владислав Маковкин. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Одну з ділянок демінери розмінували за два місяці, розповідає керівник групи розмінування Олексій Давидович. Обстеження більш замінованих територій може тривати роки.

"На Миколаївському напрямку ми почали роботи з березня 2023 року. Обстежили ми дуже велику територію у Баштанському районі, далі почали рухатися в Херсонському напрямку. Дуже велика забрудненість територій, різні боєприпаси, які раніше ми не зустрічали, працюючи в Донецькій та Луганській областях", — розповідає Давидович.

Керівник групи розмінування Олексій Давидович. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Говорить, більшість мін встановлені нестандартним способом.

Багато "мін-сюрпризів", які встановлюються під звичні боєприпаси протитранспортні. Дуже багато розтяжок, касетних боєприпасів.

У Миколаївській області працює 21 група демінерів Halo Trust, розповіла операційна офіцерка Південного напряму Ейприл Перкінс. Станом на 27 березня розміновано близько 360 тисяч квадратних метрів земель на 13 ділянках.

"Це десять відсотків територій, які ми обстежили у Миколаївській області. Ми вже провели нетехнічне обстеження в 142 населених пунктах. Серед них 92 ділянки мають підтверджену загрозу вибухонебезпечних предметів", — каже жінка.

Операційна офіцерка Південного напряму Ейприл Перкінс. Фото: Єлизавета Кротик/Cуспільне Миколаїв

Групи демінерів Halo Trust починають розмінування ще 15 ділянок у Миколаївській області, розповіла Ейприл Перкінс.

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