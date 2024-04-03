Пошкоджена Алея слави загиблих воїнів, житлові будинки, адміністративні будівлі — у Селидовому 3 квітня цілий день прибирали наслідки нічної російської атаки: близько третьої години війська РФ вдарили по місту п'ятьма ракетами С-300. За словами містян, їхні домівки не вперше руйнують снаряди та вибухова хвиля. Що розповідають про цей удар — у матеріалі.

Житель Селидового Едуард в момент обстрілу щойно прийшов додому з роботи.

"Я прийшов з роботи й в цей час стався вибух. Я зайшов у квартиру, перший вибух прогримів трохи далі. Роздягнувся, зайшов у ванну. Пролунав вибух, я до скла не підходив. Вийшов — вікон немає, світла немає. Усе розбите у нас. Вікон немає, меблі розбиті повністю", — згадує Едуард.

Житель Селидового Едуард, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами Едуарда, електроенергію згодом відновили. Чоловік розповідає, цей обстріл для нього не перший.

"Сюди прилетіло до нас вже вдруге чи втретє. Сам забивав, сам склив. Але цього разу вивернуло раму, сам вже не впораюся. Не знаю, чи буде якась комісія, чи будуть приходити — дивитися. А телефонувати у контакт-центр немає сенсу, тому що міськвиконком розбили так само", — зазначив чоловік.

Наслідки обстрілу Селидового вночі 3 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Донбас

Удар прийшовся по житловому масиву. Поряд — тепер вже частково знищена Алея слави загиблих воїнів. Її відкрили у серпні минулого року.

Пошкоджена алея слави загиблих воїнів, Селидове, Донецька область, 3 квітня 2024 рік. Кадр з відео Суспільне Донбас

Вікторія під час обстрілу була вдома. Жінка розповідає, вибухи почула близько третьої години ночі. Ховалася у ванній кімнаті.

"Ба-бах!" Потім ще раз "ба-бах!". Я запам'ятала, мабуть, чотири "ба-бахи". А після другого "ба-баху" у мене вилетіли рами. Вікна всі посипалися, все посипалося, зламалося", — розповіла жителька Селидового Вікторія.

Жителька Селидового Вікторія, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Жінка розповідає, після нічного обстрілу планує виїжджати з Селидового.

"Сподіваюся, що нам дадуть хоча б чимось забити вікна свої, й тут вже жити не можна. Все", — зазначила жінка.

Наслідки обстрілу Селидового вночі 3 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Донбас

Мешканці однієї з квартир будинку, пошкодженого внаслідок обстрілу, опинилися заблокованими в приміщенні на кілька годин. Вибуховою хвилею у квартирі потрощило меблі та вибило вікна. Жителька Селидового Ірина розповідає, двері у квартиру не відкривалися.

Жителька Селидового Ірина, Донецька область. Кадр з відео Суспільне Донбас

Наслідки обстрілу Селидового вночі 3 квітня 2024 року. Кадр з відео Суспільне Донбас

За словами речника поліції Донеччини Павла Дяченко, російські війська вночі 3 квітня обстрілювали Селидове протягом однієї години, били із ЗРК С-300.

"Внаслідок цих влучань пошкоджено щонайменше 12 багатоповерхових будинків, в цих будинках вибито вікна, пошкоджено дахи", — розповів Павло Дяченко.

Загиблих та поранених внаслідок обстрілу Селидового немає.

Наслідки обстрілу Селидового вночі 3 квітня 2024 року. Фото: Суспільне Донбас

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