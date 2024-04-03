Армія РФ завдала удару п'ятьма ракетами по Селидовому: які наслідки

Селидове зазнало сьогодні, 3 квітня, обстрілу: армія РФ атакувала місто на Донеччині ракетами.

Про це повідомила Селидівська міська військова адміністрація.

"Окупаційні війська обстріляли м. Селидово 5 ракетами, попередньо "С-300". Інформації про постраждалих не надходило", — написали в адміністрації.

Наслідки обстрілу Селидового вночі 3 квітня 2024 року. Суспільне Донбас

Там додали, що внаслідок обстрілу пошкоджені сім адмінбудівель, дванадцять багатоповерхових та вісім приватних житлових будинків.

Доповнено о 8:30. Як розповіли містяни, РФ атакувала 3 квітня близько 2:45.

Жінка йде вулицею на ранок після обстрілу Селидового. Суспільне Донбас

Доповнено о 8:45. Як повідомляє кореспондент Суспільного з місця події, військо РФ атакувало, район, в якому розташовані житлові будинки, а також Алею слави загиблих воїнів. Наразі комунальники прибирають сміття, містяни наводять лад в оселях.

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